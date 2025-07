Licitades les obres de la Base dels Agents Rurals de la Catalunya Central a Igualada per 3,6 milions

Aquesta setmana, la Generalitat ha licitat les obres de la futura Base dels Agents Rurals de la Catalunya Central a Igualada, amb una inversió de 3.638.923 euros, una de les més altes que ha fet el govern català a la ciutat en els darrers anys. Aquesta base, clau en la gestió dels incendis forestals i la protecció dels espais naturals, entre altres aspectes, serà la més gran entre l’àrea metropolitana de Barcelona i les terres de Lleida, i situada en un punt estratègic al país.

La futura base dels Agents Rurals s’ubicarà en un terreny de propietat municipal -que cedeix l’Ajuntament a la Generalitat- de 3.000 metres quadrats, a l’avinguda Pla de la Massa, just al costat del campus universitari.

El valor de la licitació de 3,6 milions inclou el contracte per a la redacció del projecte bàsic, el projecte executiu, i la posterior execució de les obres, que s’iniciaran aquest mateix any.

Control del medi natural

El Cos d’Agents Rurals s’organitza en 7 Àrees Regionals -una d’elles la que es farà a Igualada- i Àrees Bàsiques que corresponen a la divisió comarcal de Catalunya. Per tal de poder dur a terme totes les tasques encomanades per a la protecció del medi natural, els Agents treballen en 4 àrees d’especialització: Incendis Forestals; Fauna, caça i pesca; Espais naturals protegits i biodiversitat; i Recursos Forestals.

Els Agents treballen dia a dia al medi natural, sovint en zones de difícil accés i aïllades. És per això que per a poder desenvolupar les seves feines, necessiten tècniques i material de suport específic que aporten el Grup de Suport Aeri i unitat RPAS (drons); el Grup de Suport de Fauna i Flora; el Grup de Suport Marí i el Grup de Suport de Muntanya. Tots aquests grups tindran representació a la base d’Igualada, amb atenció telefònica 24 hores al dia, durant tot l’any.

A més, per a qüestions més específiques que requereixen d’un alt grau d’especialització, el Cos d’Agents Rurals també disposa actualment de quatre grups especials: el Grup Especial de Col·laboració amb la Justícia; el Grup Especial de Verins i Antifurtivisme; el Grup Especial Caní i el Grup Especial de Captura de Fauna.

Fins ara, a Igualada hi ha hagut una Àrea Bàsica dels Agents Rurals, a l’avinguda Àngel Guimerà, compartint espai amb la delegació del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat. Aquesta és una situació habitual a tot el país. “Aquestes bases la majoria han quedat obsoletes i estan mal dimensionades pel nombre d’agents que hi treballen a més que són poc funcionals per les tasques que realitza el cos”, segons que s’explica en els documents de la licitació.

30 agents, 14 vehicles i una aula de natura

Segons la documentació analitzada per La Veu, l’espai permetrà una dotació de fins a 30 agents, amb 14 vehicles.

També hi haurà una zona d’aula natura, destinada a l’educació mediambiental i a l’adquisició de valors respecte al medi natural. Es diferenciarien dues zones d’espai: una zona d’aules per dur a terme activitats teòriques en diferents aules i una altra per dur activitats pràctiques en un espai a l’aire lliure i activitats mixtes, aquesta zona d’aula natura ocuparia una superfície d’uns 1.600 m2 aproximadament.

La diferenciació d’aquests dos espais seria la següent: