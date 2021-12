L’hotel del Somiatruites distingit a la Mostra d’Arquitectura de les Comarques Centrals

L’hotel del Somiatruites ha rebut una menció a la vuitena Mostra d’Arquitectura Catalana de les Comarques Centrals. L’edifici, obra de l’arquitecte igualadí Xavier Andrés Morera, ha estat considerat una de les millors obres construïdes entre el 2016 i el 2020 a l’àmbit territorial de l’Anoia, Bages, Berguedà, Moianès, Osona i en les zones d’influència de la Demarcació de Comarques Centrals.

El jurat, format pels propis arquitectes de la demarcació de les Comarques Centrals del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), ha definit l’hotel del Somiatruites com una mostra d’arquitectura que “dona resposta al lloc i a un barri en transformació i que estableix un diàleg molt enriquidor amb l’entorn amb la voluntat de contribuir a la regeneració urbana”. El veredicte del jurat afegeix que “la façana és impactant, integrant se al barri del Rec d’una manera molt sensible aportant flexibilitat i modernitat a la ja antiga estètica industrial.”

L’hotel, inaugurat el març de 2019, va ser ideat per Xavi Andrés seguint la mateixa voluntat d’integrar-se en l’arquitectura del barri del Rec que ja va aplicar al restaurant Somiatruites.

L’edifici està construït damunt del restaurant com una estructura metàl·lica lleugera que salva l’antiga adoberia, i la façana està definida per unes gelosies que serveixen de control solar. La totalitat de la coberta és un hort que dota el complex d’aïllament tèrmic alhora que el proveei de productes de km0 pel restaurant. A l’interior predominen la pell, la fusta i la llum i s’aconsegueix un espai confortable i adaptable. Les habitacions s’entenen com a possibles sales d’estar i de reunió, una proposta possible gràcies a un llit que s’amaga al sostre i una taula que també desapareix, de manera que l’espai sigui transformable i dinàmic.

L’acte d’entrega del premi va tenir lloc al Museu de la Tècnica de Manresa el passat 3 de desembre. L’arquitecte Xavier Andrés s’ha mostrat honorat d’aquest reconeixement, ja que prové dels propis companys de professió.