L’Hospital rep més de mig milió d’euros per renovar els equipaments tecnològics

L’Hospital Universitari d’Igualada rep més de 567.000 euros per renovar els equipaments tecnològics sanitaris i els aparells mèdics. La subvenció s’emmarca dins el Programa específic de suport a la renovació tecnològica (PERT) del Servei Català de Salut i servirà per cofinançar una inversió total de gairebé 1,7 milions d’euros, destinats íntegrament a substituir equipaments tecnològics en àrees clau del centre hospitalari, com UCI, quiròfan, urgències, bloc quirúrgic, pediatria, obstetrícia i diagnòstic per la imatge. Concretament, es renovaran els equips d’anestèsia, centrals de monitoratge, respiradors, una incubadora de transport, un ecògraf ginecològic i monitors multiparamètrics (dispositius per supervisar les constants vitals dels pacients). Destaca la inversió a l’àrea de diagnòstic per la imatge, amb la compra d’un telecomandament digital i un equip de radiologia convencional, unes adquisicions valorades en més de 676.000 euros. Amb aquesta darrera compra finalitza la renovació tecnològica de tota l’àrea de radiodiagnòstic projectada en el pla d’inversions d’aquesta àrea i que va començar fa tres anys.

En total, el Servei Català de Salut ha concedit prop de 30 milions d’euros als centres hospitalaris d’aguts que formen part del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) en el marc del PERT, dels quals s’han beneficiat 33 centres i entitats sanitàries. El gerent del Consorci Sanitari de l’Anoia, Ferran García, valora aquesta inversió molt positivament i explica que “ens permet avançar en la nostra aposta per estar a l’avantguarda de la innovació en tecnologia” i afegeix que “estem contents perquè hem estat capaços de treballar la convocatòria per ser un dels centres que ha obtingut més subvenció, en concret el novè d’aquests 33 centres”.

Per la seva banda, el Servei Català de Salut explica que “després d’uns anys en què la conjuntura econòmica ha condicionat fortament la inversió, s’ha considerat prioritària la necessitat de revisar les infraestructures i els equipaments tecnològics per poder fer un plantejament de futur incorporant la perspectiva de la sostenibilitat” segons apunten al programa de subvencions.