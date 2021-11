L’Hospital renova el segell Amed per promoure la dieta mediterrània

El servei de restauració de cafeteria de l’Hospital Universitari d’Igualada – Consorci Sanitari de l’Anoia, gestionat per l’empresa ARCASA, rep de nou el certificat AMED, que atorga l’Agència de Salut Pública de Catalunya, per promoure una dieta mediterrània i saludable.

Aquesta acreditació reconeix que el servei de restauració de cafeteria de l’hospital igualadí compleix amb els requeriments i estàndards de la dieta mediterrània, presentant una oferta gastronòmica on es garanteixen l’ús d’oli d’oliva i l’abundància de verdures, hortalisses i llegums, varietat de fruita fresca, làctics sense sucres afegits, peix i carns magres, així com la inclusió de productes integrals i l’oferta gratuïta d’aigua a tots els usuaris. La responsable de l’Agència de Salut Pública de Catalunya de l’àrea de l’Anoia, Montserrat Illa, va fer entrega de la renovació del certificat el passat 15 de novembre als responsables de Serveis Generals del Consorci Sanitari de l’Anoia, Montserrat Aymerich i Lluís Valls, i a la dietista d’ARCASA, Iris Arnal, a la mateixa cafeteria de l’hospital. Juntament amb l’acreditació, es lliuren uns adhesius i materials divulgatius, que serveixen per informar als clients de les garanties que ofereixen els establiments AMED.

El segell AMED és un projecte que lidera l’Agència de Salut Pública de Catalunya i que compta amb la col·laboració dels ajuntaments, consells comarcals i gremis de restauració. El segell promou l’alimentació saludable a través de la identificació i acreditació dels establiments que ofereixen opcions d’alimentació mediterrània i d’oci actiu per als seus usuaris. L’acreditació té com a objectiu promoure l’alimentació mediterrània com a model d’alimentació saludable a l’entorn de la restauració col·lectiva.