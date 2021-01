L’Hospital registra nou morts per coronavirus en l’última setmana

En el recull setmanal de les dades d’ingressats que hi ha a l’Hospital Universitari d’Igualada, el centre informa que aquest dimarts hi havia 74 persones ingressades per coronavirus, 25 més que una setmana anterior, quan n’eren 59. Així, dels 174 llits disponibles que té l’Hospital, el 43% estan ocupats per pacients amb coronavirus.

Pel que fa al número d’ingressats amb covid-19 a la Unitat de Cures Intensives, és el mateix que la setmana passada, 13, però l’augment de llits disponibles fa que hagi baixat el percentatge d’ocupació de pacients amb coronavirus, que aquesta setmana és del 81%.

Pel que fa al número de defuncions a l’Hospital, la xifra de la darrera setmana és força preocupant, ja que se n’han sumat nou més respecte la setmana passada i ja se n’acumulen 190 des de l’inici de la pandèmia al març