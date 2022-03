L’Hospital engega una campanya de mecenatge per fer més confortable l’àrea oncològica

El Consorci Sanitari de l’Anoia ha posat en marxa una campanya de mecenatge per reformar l’Hospital de dia Oncològic, un projecte que convertirà aquesta àrea en un espai més còmode i acollidor per als pacients i els seus familiars. Sota el lema “La seva lluita és la nostra lluita” es fa una crida a empreses, ciutadania i teixit cultural, esportiu i associatiu de les comarques de l’Anoia, i també la resta de l’àrea d’influència del centre, com és Cervera o Santa Coloma de Queralt a col·laborar per fer realitat la transformació d’aquest equipament. L’objectiu és que els malalts de càncer, que han de passar llargues estones fent tractaments, tinguin la intimitat i el confort que necessiten, sense oblidar el compliment dels estàndards hospitalaris. La presentació de la campanya ha tingut lloc aquest dimarts al matí i ha comptat amb la presència del gerent del Consorci Sanitari de l’Anoia (CSA), Ferran Garcia, el president del CSA, Fco. Javier Niño, la gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central, Imma Cervós, i l’alcalde d’Igualada, Marc Castells.

Cada any s’atenen més de 250 pacients oncològics en aquest Hospital de dia, on es duen a terme tractaments com ara la quimioteràpia. La principal reivindicació dels malalts, que van participar en la concepció del projecte a través d’un grup voluntari, és guanyar intimitat i comoditat durant els tractaments i que l’espai sigui més càlid, amb una estètica que s’allunyi de la sobrietat dels entorns hospitalaris.

Aquest projecte de mecenatge s’ha engegat a partir de l’herència del senyor Emili Bosch, de 158.000 euros. Amb aquesta aportació com a punt de partida, l’Hospital Universitari d’Igualada es proposa recaptar els recursos necessaris per dur a terme la reforma, que inclou tant les obres com l’adquisició d’equipaments (butaques oncològiques, mobiliari per la sala d’espera…), i té un cost aproximat de 400.000 euros. La reforma, que es si no assolís la xifra esperada amb els mecenatge es farà igualment amb recursos del Consorci, servirà per culminar el projecte de millora de l’àrea oncològica iniciat en els darrers anys –en el qual ja s’hi han invertit altres donacions i recaptacions d’esdeveniments solidaris amb el càncer– i que han permès adquirir aparells mèdics o fer petites millores als espais. La previsió és que les obres es posin en marxa el proper mes de juliol i que la nova àrea de tractaments es pugui inaugurar abans que acabi l’any.

Les persones, empreses i entitats que vulguin posar el seu granet de sorra, poden fer una aportació econòmica a través de la web del www.eslanostralluita.cat, mitjançant targeta de crèdit o transferència bancària. Cada aportació, des de la més petita fins a la més gran, és important per aconseguir una zona de tractaments més amable per als pacients.

A l’Hospital, com a casa

La reforma de l’Hospital de dia Oncològic parteix d’una premissa: que els pacients i familiars se sentin com a casa. I és per això que, sense oblidar el compliment dels estàndards hospitalaris, el projecte arquitectònic vetlla per crear un ambient domèstic, emprant materials i dissenys propis d’una llar.

Per tal de donar més privacitat als usuaris, se separa la sala de tractaments de l’espai de consultes, amb dos circuits totalment diferenciats. La zona de tractaments mantindrà la capacitat actual, amb vuit butaques oncològiques i dues habitacions que permeten atendre pacients especialment vulnerables. Tot i que la capacitat serà la mateixa, les butaques es renovaran per complet, adquirint-les en format de càpsula, el que permet al pacient estar menys exposat, sense necessitat de fer servir mampares per separar les butaques i, alhora, facilita l’activitat assistencial ja que els cables i tubs dels aparells es concentraran en cada càpsula, en comptes de creuar-se per l’espai, com passa actualment.

L’àrea de butaques s’orienta cap a un pati interior, on actualment hi ha una terrassa sense accés. Aquest pati facilita la il·luminació natural, cuidant cada detall de l’espai perquè sigui un lloc relaxant; amb tons càlids, presència de fusta als paviments, vegetació i mobiliari urbà que evoca la idea de plaça. La cura per crear un entorn acollidor, va acompanyada d’elements pràctics per fer més amenes les estades dels pacients, tenint en compte que els tractaments poden durar hores, com ara endolls, punts de connexió USB i plataformes per recolzar els dispositius mòbils i tauletes, així com una il·luminació per facilitar la lectura.

Una atenció assistencial més eficient

La reforma també contempla la millora dels circuits assistencials, amb una central d’infermeria oberta i en contacte amb la sala de tractaments, facilitant un tracte més directe amb els pacients. També es projecta un passadís per on els professionals i altres usuaris poden circular sense comprometre la intimitat dels malalts que realitzen tractaments, i que permet el pas eficient de cadires de rodes i llits.

Els mecenes, la primera pedra del projecte

Les herències i les donacions a l’Hospital Universitari d’Igualada són una manera de contribuir a tota la societat, ja que es destinen a millorar l’atenció dels pacients en el sistema públic de salut. En aquest cas, l’herència del senyor Emili Bosch, de 158.000 euros és la primera pedra del projecte de reforma de l’Hospital de dia Oncològic.

Però el projecte de millora de l’àrea oncològica no comença avui. Moltes de les aportacions solidàries recaptades en els darrers anys, s’han invertit per millorar l’atenció als malalts de càncer, amb l’adquisició d’aparells mèdics o l’adaptació d’alguns espais. És el cas de l’herència de 25.000 euros la senyora Àngels Segura, la recaptació de 18.000 euros dels calendaris solidaris “Fortes i valentes” (una iniciativa particular), la donació de Rotary Club de 6.350 euros, la donació de 1.020 euros de la Farmàcia Adzet d’Igualada, que ha recollit els anys 2020 i 2021 amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer de Mama, i les aportacions de les caminades solidàries de Mossos d’Esquadra dels darrers anys, de 45.119 euros.