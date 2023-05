L’Hospital d’Igualada torna a permetre l’acompanyament dels pacients ingressats sense restriccions horàries

L’Hospital Universitari d’Igualada torna a permetre l’acompanyament dels pacients hospitalitzats sense restricció horària. El canvi de normativa permet que el pacient pugui tenir en tot moment un únic acompanyant, que no és necessari que sigui sempre la mateixa persona, sinó que es pot anar rellevant. El centre continua limitant les visites socials, tenint en compte que els hospitals són espais on s’atenen persones vulnerables que cal protegir. Els acompanyants podran accedir a l’hospital igualadí en l’horari d’obertura al públic, de 7 a 22 h. i hauran de dur posada la mascareta quirúrgica en tots els espais del centre.

En alguns casos es permet l’acompanyament dels pacients les 24 hores del dia, és a dir, també durant la nit (de 22 a 7 h.), com en pacients dependents, pacients als qui se’ls ha realitzat una cirurgia i parteres. En el cas de les parteres, també es permet l’entrada d’altres fills per tal que puguin conèixer al nounat, entrant d’un en un.

Pel que fa al servei d’Urgències i a les consultes i tractaments que es realitzen a l’Àrea ambulatòria (Consultes externes, Hospital de dia, Gabinets d’exploració…), es permet l’entrada d’un únic acompanyant.

La limitació horària es manté només a la UCI, on s’atenen els pacients que tenen una malaltia o un procés greu que requereix una vigilància ex­haustiva i, per tant, necessiten temps i espai per a les cures i el descans. En aquesta unitat, es permet l’entrada d’un acompanyant en l’horari de visita establert: de 13 a 14:30 h i de 20 a 21:30 h.

En el cas de pacients en situació de final de vida, no es limita el nombre de persones per a l’acomiadament, sempre respectant les mesures de prevenció i el correcte funcionament del servei.

Es manté l’ús de mascareta, però no el cribratge de virus respiratoris

L’ús de la mascareta quirúrgica continua sent obligatori en tots els espais del centre, també dins les habitacions, ja que s’ha demostrat que és una eina eficaç per prevenir la transmissió de virus i bacteris, que podrien generar complicacions als pacients. En acompanyants de pacients amb infecció per virus respiratoris el centre facilitarà l’equip de protecció individual (EPI) adient en tot moment.

D’altra banda, es deixa de fer el cribratge de virus respiratoris, que fins ara es feia als acompanyants de pacients amb clínica respiratòria o sospitosos d’una infecció de virus respiratori. No obstant, des de la institució es recomana que les persones que tinguin algun símptoma respiratori, febre o febrícula, s’abstinguin d’acudir al centre com a acompanyants.

Aquest canvi en la normativa d’acompanyament va entrar en vigor el dia 2 de maig, després que la Direcció Assistencial valorés la situació epidemiològica actual, favorable a una flexibilització de les mesures. Des de l’hospital igualadí es demana a la ciutadania el seguiment de les mesures i recomanacions, per tal de poder garantir el benestar emocional dels pacients ingressats, mantenint el contacte amb familiars i acompanyants, però alhora, minimitzar el risc de contagi.