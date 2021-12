La Societat Europea de Traumatologia Esportiva, Cirurgia del Genoll i Artroscòpia (ESSKA per les seves sigles en anglès) ha acreditat l’Hospital Universitari d’Igualada – Consorci Sanitari de l’Anoia com a centre docent, una acreditació que avala l’Hospital igualadí com a centre de referència per formar professionals en actiu especialitzats en cirurgia ortopèdica i traumatologia d’arreu d’Europa.

Aquests professionals, acompanyats dels cirurgians del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l’Hospital, podran treballar tècniques al voltant de la cirurgia traumatològica esportiva (reconstruccions de lligaments, reparacions de menisc, cirurgia de cartílag articular), de la cirurgia sobre genoll degeneratiu (cirurgia de pròtesis de genoll, ja sigui parcial o total) i de la cirurgia de preservació articular (al voltant de la realineació de les deformitats de l’extremitat per millorar-ne la funció).

A Espanya només hi ha tres hospitals que compten amb aquesta acreditació: el Parc de Salut Mar de l’Hospital de l’Esperança (Barcelona), l’Institut Mèdic Arriaza y Asociados (A Coruña) i, ara, l’Hospital Universitari d’Igualada. Arreu d’Europa són 47 les institucions acreditades per ESSKA. Per obtenir aquest aval cal que el centre sanitari compti amb dos professors ESSKA homologats, en aquest cas, el Dr. Joan Leal i el Juan Erquícia, i almenys quatre especialistes en cirurgia ortopèdica i traumatologia a la institució. Un altre dels requisits indispensables per rebre aquesta acreditació és realitzar cirurgia avançada en almenys una àrea, ja sigui artroscòpia de genoll, artroscòpia d’espatlla, artroscòpia de turmell o artroscòpia de maluc. Altres criteris que la Societat Europea de Traumatologia Esportiva, Cirurgia del Genoll i Artroscòpia té en compte són, per exemple, les publicacions científiques de la institució (almenys cinc en els darrers cinc anys), el domini de la llengua anglesa per part dels professors ESSKA o l’excel·lència clínica.

Per Joan Leal, cap del Servei del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l’Hospital Universitari d’Igualada – Consorci Sanitari de l’Anoia, aquesta acreditació “suposa el reconeixement a la feina realitzada els darrers anys per tal de construir un Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (COT) al nivell que li correspon a la ciutat d’Igualada”. No obstant –afegeix Leal– “l’aposta de l’Hospital pel Servei de COT hauria de continuar, permetent que el talent de professionals actual pugui seguir amb la mateixa motivació d’avui”.

Aquesta acreditació no és res més que el resultat de l’aposta per un servei integral que engloba l’assistència de qualitat, la formació acurada dels nostres professionals i la recerca seriosa per tal de refermar que allò que fem és excel·lent”, explica.