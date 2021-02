L’Hospital demana que no es deixi d’assistir al cribratge del càncer de mama tot i la pandèmia

Amb l’arribada de la pandèmia, des de l’Hospital d’Igualada han notat com hi ha dones que no assisteixen a les cites per fer-se una mamografia de control per a la detecció de càncer de mama. Algunes manifesten que els fa una mica de por anar a l’Hospital per fer-se-la a causa del coroanvirus.

Des de l’Oficina tècnica de Cribratge de l’Anoia, però, animen a participar en el Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama, argumentant que una mamografia a partir dels 50 anys i repetida cada dos anys entre els 50 i 69 anys pot ajudar a detectar el càncer de mama en una etapa inicial, amb major èxit de curació.

Les mamografies són proves senzilles que es fan en el servei de radiologia de l’Hospital Universitari d’Igualada i que es realitzen amb les màximes garanties de seguretat i higiene, seguint els protocols establerts pels especialistes d’infeccions. Disposem d’una sala d’espera suficientment gran per mantenir les distàncies de seguretat i s’han ajustat les agendes per evitar aglomeracions de persones. Cada vegada que es realitza una mamografia es porta a termes la desinfecció del mamògraf per part del tècnic de radiologia i es desinfecten totes les superfícies que han estat en contacte amb la dona.

Per tal de poder garantir les mesures de seguretat, des de l’Oficina recomanen anar-hi soles, amb mascareta, fer ús del gel hidroalcohòlic i ajustar-se a l’hora de la cita. A més, és important que si es té algun símptoma com pot ser febre, tos, dificultat respiratòria o malestar general, ho facin saber abans d’anar a la cita i poder reprogramar-la.

Des del mes de juny del 2020, que es van reprendre les mamografies de cribratge, no s’ha comunicat cap cas de COVID19 que s’hagi contagiat a la sala d’espera de radiologia, ni al box de mamografies. “La prevenció del càncer de mama ha de continuar en temps de coronavirus”, asseguren des de l’Hospital.