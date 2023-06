L’Hospital de dia Sant Jordi rep la visita de la biòloga del Col·lectiu Eixarcol·lant, Jana Peters

Aquest mes de maig, l’Hospital de dia Sant Jordi d’Igualada ha rebut la visita de la Jana Peters, biòloga i responsable de dinamització i recerca del Col·lectiu Eixarcolant. Aquest col·lectiu treballa des de la diversitat i arreu del territori i dedica els seus esforços a construir un model agroalimentari i de desenvolupament socioeconòmic que generi un impacte positiu a tots els nivells i que permeti construir un futur millor.

La Jana va parlar de la implicació que està tenint la gent gran del territori en la cerca i transmissió del coneixement de plantes, llavors, formes de cultiu i usos, entre d’altres. I alhora, fa una crida a la societat amb l’objectiu l d’ampliar aquests coneixements, per tal de mantenir i conèixer les tradicions i beneficis associats. Actualment, Eixarcolant té molts projectes actius com són la Dinamització territorial i recerca, la Recuperació de plantes oblidades i llavors, la Comunicació i divulgació, l’Alimentació mitjançant el Forn de Jorba Eixarcolant, Projectes de recerca, Venda de llavors, Eines per l’agricultura i les jornades anuals de les plantes oblidades.

Per l’estiu, la Jana va donar algunes recomanacions que intentarem portar a la pràctica, com aromatitzar les aigües, ja sigui amb plantes aromàtiques com la sàlvia o la menta, i també amb fruites cítriques.

També ens va portar diferents plantes silvestres, ens va explicar les seves propietats i les vam poder tastar. Finalment també ens va donar una mica de planter i vam poder sortir al jardí a plantar-ho. Ens va explicar què era i quines utilitats podia tenir.

Vam poder gaudir molt del coneixement que ens va transmetre i de les ganes de treballar i continuar construint aquest projecte.

Fins aquest divendres, a l’Hospital de Dia Sant Jordi estaran exposats els pòsters informatius del Col·lectiu Eixarcolant i durant el mes de juny, en el marc del projecte de la convidada, rebran a dos esportistes d’elit: la gimnasta Mélodie Pulgarín i el triatleta Albert Moreno.