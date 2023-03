L’Hora del Planeta és un esdeveniment anual, creat per l’organització ambiental WWF, que se celebra arreu del món l’últim dissabte de març per conscienciar sobre el canvi climàtic i promoure accions sostenibles. Enguany, el proper dissabte 25, durant una hora (de 20:30 a 21:30), s’apagaran els llums de llars, empreses i monuments emblemàtics arreu del món per mostrar el seu compromís amb la lluita contra el canvi climàtic.

Per què els llums? La contaminació lumínica és un dels molts problemes ambientals a què ens enfrontem a l’actualitat, i l’Hora del Planeta ens brinda una oportunitat per reflexionar-hi. Moltes espècies d’animals es veuen greument afectades per l’excés de llum artificial. A més, la contaminació lumínica té un impacte negatiu en la nostra pròpia salut, ja que pot alterar el nostre cicle circadiari i afectar la nostra qualitat de son, la qual cosa deriva en múltiples trastorns i malalties que cada vegada són més freqüents.

A més dels efectes negatius en la salut i la biodiversitat, la contaminació lumínica té un cost econòmic enorme i contribueix al canvi climàtic, ja que l’excés d’il·luminació artificial prové principalment de l’energia elèctrica generada en centrals elèctriques que emeten gasos d’efecte hivernacle, com el diòxid de carboni (CO2), cosa que incrementa la nostra petjada de carboni. Per tant, la reducció del consum d’energia elèctrica, inclosa la il·luminació, pot ajudar a reduir la petjada de carboni i a mitigar el canvi climàtic.

Per això, és important prendre mesures per reduir la contaminació lumínica, i reduir l’excés energètic en general, no només durant l’Hora del Planeta, sinó en el nostre dia a dia.

Podem contribuir-hi, tant de forma particular a les nostres cases, com des de les nostres empreses. Les empreses poden realitzar auditories energètiques i el càlcul de la seva petjada de carboni per identificar àmbits on reduir el consum d’energia. D’aquesta manera, poden prendre mesures per aplicar aquesta reducció, la qual cosa està directament relacionada amb una reducció dels costos econòmics i, conseqüentment, amb un notable estalvi. A més, els ajuda a complir amb la normativa actual que cada vegada és més estricta i, per suposat, millora la imatge de l’ empresa, la qual cosa és beneficiosa, tant per a la percepció dels clients, com per a possibles inversors i, fins i tot, per a la retenció de talent, que cada vegada aposta més per les empreses compromeses amb la sostenibilitat.

En resum, l’Hora del Planeta és una oportunitat per reflexionar sobre el nostre impacte en el medi ambient i prendre mesures per reduir la nostra petjada de carboni. És un moviment global que ens convida a reflexionar sobre la importància de cuidar el nostre planeta i construir un futur més sostenible per a tothom.