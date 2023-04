L’exregidora de Poble Actiu, Eva Pedraza, ataca amb molta duresa diversos membres de la formació

Eva Pedraza ha trencat el seu silenci sobre la renúncia com a regidora de Poble Actiu l’any 2021, a mig mandat, i ha atacat amb molta duresa les actuals cares visibles de la plataforma. Ho ha fet en un comunicat que recull Ràdio Igualada i que Pedraza ha publicat un cop s’ha acabat la comissió d’abordatge de les agressions que l’exregidora igualadina va denunciar en els sí de la seva formació.

Pedraza assegura que les primeres agressions van començar per part d’Albert Mateu, “si agafeu un catàleg d’agressions de caràcter psicològic, les va exercir gairebé totes, contra mi sobretot i també contra altres”. L’exregidora cupaire assegura que “a mesura que vaig anant aprenent sobre gestió municipal, em vaig anant empoderant, això no va agradar als qui volien el control de l’assemblea i per les eleccions del 2019 van intentar fer-me caure a tercera posició malgrat haver estat votada per l’assemblea com a cap de llista per les eleccions empenyent la posició del Pau davant meu”. Entre els qui assenyala per aquesta acció Pedraza, a més d’Albert Mateu, inclou al cap de llista de Poble Actiu a les properes eleccions, Pau Ortínez, així com l’actual regidora, Neus Carles, entre altres persones del nucli de la plataforma.

Un cop passades les eleccions del 2019 i amb Pedraza com a regidora, assegura que “durant els dos anys següents les agressions es van tornar col·lectives i no només contra mi, també contra qui suposés un perill de pèrdua de control sobre l’assemblea” i afegeix que el fet d’oposar-se a la recuperació de Sant Bartomeu “va propiciar actituds contra mi per part d’alguns membres de l’assemblea d’un nivell d’agressivitat sorprenentment fanàtic”.

Eva Pedraza explica que publica ara aquesta carta en què “la comissió del partit nacional ha reconegut les violències i, encara més, la comissió mateixa ha estat també agredida durant el seguiment”. Però tot i això, l’exregidora es queixa que “el procés que no ha tingut conseqüències pels agressors, com a mínim de serioses” i “el partit central s’estima més la subsistència del partit a Igualada a què aquest compleixi amb els principis ètics i polítics bàsics”.

Pedraza tanca el comunicat assenyalant a totes les persones que estan en les primeres posicions de la llista de Poble Actiu per les properes eleccions. De Pau Ortínez, a més de comentar que li va retirar la paraula quan aquest no va ser escollit regidor, critica que s’apartés d’Aigua és Vida, “quan va tocar enfrontar directament AGBAR (la gran empresa internacional), quan les coses es posaven perilloses, ell va desaparèixer deixant-me sola”.

“Amb “renovació” potser es refereixen al Calichs, l’actual núm.3 a la llista?, que em va demanar explicacions sobre les agressions i em va dir que ell creia a l’agressor perquè el Mateu “sembla bona persona”. O la Bet (núm.2), què es posiciona amb els agressors perquè són els seus amics, olé. O la Rosa (núm.4), que em diu que tinc massa ressentiment i que haig de perdonar. Sense paraules oi? Renovació diu, ha!”. Amb aquest paràgraf Pedraza assenyala als quatre primers de la llista de Poble Actiu i tanca el comunicat dient que “espero que cap d’ells/es rebin mai un lloc de representació destacat perquè no el mereixen. Afortunadament ja soc lluny de tanta baixesa”.