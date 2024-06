L’exposició fotogràfica “Espais pensants”, a la Biblioteca

Rafel Nadal, Ada Castells, Miquel de Palol, Martí Gironell o Najat el Hachmi són alguns dels vint escriptors protagonistes de l’exposició Espais pensants, que es pot visitar a la Biblioteca fins al 22 de juny. Es tracta d’una sèrie de 20 fotografies en blanc i negre d’escriptors en el lloc on treballen i creen el seu relat. Les imatges són obra de Carles Rodríguez Marín, fotògraf. L’autor fa més de vint anys que es dedica professionalment a la fotografia i està especialitzat en reportatges i retrats.

L’interès d’aquesta exposició no és la persona ni l’obra, sinó el context, l’ambient, el lloc on pensen, documenten, gaudeixen i pateixen, on escriuen, a casa seva, al despatx, al jardí, on sigui. La personalitat de cadascun es reflecteix on i com treballen, l’espai explica com són. Així, hi ha autors que escriuen al jardí, d’altres al sofà, d’altres en un estudi atapeït de llibres…

Les autores i autors fotografiats són Gemma Lienas, Ada Castells, Carme Riera, Enric Casasses, Imma Monsó, Jaume Cabré, Jordi Sierra i Fabra, Marta Pessarodona, Kiko Amat, Llucia Ramis, Montse Barderi, Muriel Villanueva, Martí Gironell, Marti Sales, Miquel de Palol, Marius Serra, Maria Barbal, Najat El Hachmi, Rafel Nadal i Xavier Bosch. La mostra es completa amb una tria de llibres de tots ells.