L’exitosa una sarsuela catalana ‘Cançó d’amor i de guerra’ al Casino de Calaf

Aquest dissabte 13 d’abril, l’escenari del Casino de Calaf acollirà per partida doble la sarsuela catalana ‘Cançó d’amor i de guerra’. La primera sessió serà a les 18.30 hores i la segona, a les 20.00 hores. És una producció de l’entitat calafina i hi participarà l’Arts Simfònica Jove, la Polifònica de Puig-Reig i Joves Cantants Solistes del Departament de Cant del Conservatori de Música del Liceu, la soprano Laura Tena, el tenor Roger Vicens i el baríton Carlos Varela. A més a més, també es comptarà amb la participació de Dansaires de Calaf.

‘Cançó d’amor i de guerra’ és una sarsuela catalana en dos actes que es va estrenar per primer cop l’any 1926 al Teatre Nou de Barcelona.

Per assegurar-vos la localitat, cal comprar les entrades de manera anticipada a través del portal entrapolis.com o reservar-les al telèfon 93 869 83 77. També es vendran el mateix dia a taquilla, sempre que en quedin de disponibles. El preu de l’entrada per al públic en general

és de 20 € i per a les persones associades és de 17 €. Entrades numerades.

Ball de Diumenge

Com cada diumenge el Casino de Calaf ofereix a tot el públic les sessions de ball. Aquesta setmana, l’actuació musical anirà a càrrec de ‘Alma Duet’. El ball serà a partir de les 18:30h.

Per a més informació: Jordi Mas, president del Casino de Calaf. 629 433 571.