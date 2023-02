L’exconseller Quim Forn serà a Igualada per presentar el llibre “Aquell Octubre”

Òmnium Anoia ha organitzat per al dia 21 de febrer una presentació del llibre “Aquell Octubre” de Joaquim Forn i Magda Gregori. L’acte, que tindrà lloc a les 19h a la Biblioteca Central d’Igualada, comptarà amb la participació de Joaquim Forn, membre de la junta nacional d’Òmnium Cultural, i de la periodista Magda Gregori, coautors del llibre. La presentació de l’acte anirà a càrrec d’Íngrid March, vicepresidenta d’Òmnium Anoia.

El llibre “Aquell Octubre” és una crònica viscuda de l’1 d’octubre de 2017 que dona veu a totes aquelles persones que el van fer possible. Els autors han fet més de dues-centes entrevistes al llarg de tot el territori català per buscar els testimonis de diferents persones anònimes que van implicar-se directament o indirectament amb l’1-O i que, cinc anys després, han volgut narrar la seva experiència. Tots els entrevistats coincideixen en la satisfacció de sentir que poden dir: “Jo també hi era!”. El llibre, doncs, està dedicat als més de dos milions de catalans que van anar a votar “aquell octubre”.

La presentació del llibre està organitzada per Òmnium Anoia amb la col·laboració de la Biblioteca Central d’Igualada i Llegim…? Llibreria.

Disset raons per parlar català

L’entitat recorda que fins al dia 17 de febrer es pot visitar l’exposició “17 raons per parlar català” a la seu d’Òmnium Anoia, al carrer de Santa Maria número 12 d’Igualada. El local va acollir, el passat 9 de febrer, una taula rodona moderada per Sílvia Martorell i amb la presència de l’Areli i l’Ariana, dues de les protagonistes de l’exposició que van establir un diàleg de complicitat amb el públic sobre les raons que els van dur a parlar català malgrat haver nascut fora de Catalunya.

L’exposició recull el testimoni de 17 persones de diferents àmbits de la societat igualadina que han adoptat el català com a llengua d’ús habitual malgrat no ser la seva llengua materna. L’objectiu de la iniciativa és combatre l’hàbit d’utilitzar el castellà amb persones desconegudes i animar la població a parlar el català amb naturalitat per tal que tothom, independentment de la seva procedència, pugui comunicar-se en aquesta llengua.