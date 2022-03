L’Events CB Igualada tanca la primera fase amb victòria i ja pensa en la lligueta d’ascens

EVENTS CB IGUALADA 80

CB CORNELLÀ 55

Nova victòria de l’Events CB Igualada a casa, per tancar una primera fase excel·lent. Un inici fort de partit per part de les igualadines, posant un parcial de 6-0 en el marcador en els primers minuts de partit, va deixar sense opcions d’anotar a les jugadores de Cornellà. Va ser en el minut quatre quan les jugadores visitants van aconseguir un triple i una cistella de dos, els únics punts durant el primer període de partit. Per acabar, un parcial de 15 a 0, col·locant l’electrònic amb un marcador provisional de 21-5.

En el segon període, les jugadores blaves van seguir dominant el partit i augmentant la diferència en el marcador. Es va iniciar, de nou, amb un parcial de 7-0, posant contra les cordes a les jugadores de Miguel Ángel Platel. Tot i així, les jugadores locals van començar a baixar el nivell defensiu, fet que van saber aprofitar les jugadores del CB Cornellà. Les visitants van aconseguir trobar el seu millor joc per anotar i retallar distàncies en el marcador. Aquest període va estar marcat per l’encert des de la línia de triple per part dels dos equips. Aquest fet ajudava que el parcial fos quantiós i s’arribés al descans amb un resultat de 39 a 19.

En la represa del partit, va seguir dominant l’encert des de la línia de triple, anotant-ne cinc l’equip local i tres l’equip visitant. Semblava que el CB Cornellà podia reduir les distàncies en el marcador, quan en el minut tres de partit, aconseguia baixar dels 20 punts, però una ràpida resposta de les jugadores de Sergi Alamillo, anotant un parcial de 10-0, les tornava a distanciar. Al final del període s’arribava amb un clar 62 a 35.

En l’últim quart del partit va predominar l’intercanvi de cistelles degut a que el nivell defensiu d’ambdós equips vas baixar. El CB Cornellà va seguir treballant per eixugar les diferències però va ser impossible degut al bon ritme de partit de l’equip igualadí. El darrer parcial va ser de 18 a 20. El resultat final del partit va ser 80 a 55 a favor de l’Events CB Igualada.

Cal destacar el debut de la jugadora Ainoa Farré, jugant els primers minuts a la categoria Copa Catalunya Femenina.