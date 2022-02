L’Events CB Igualada s’emporta una valuosa victòria contra el líder

EVENTS CB IGUALADA 80

CB GRUP BARNA 72

Un inici fort de partit per part de l’Events CB Igualada, posant un parcial de 7-0 en el marcador en els primers minuts de partit, feia presagiar el bon partit entre els dos equips capdavanters de la lliga. Una ràpida resposta de les jugadores de Barcelona col·locava de nou l’empat al partit. Un intercanvi de cistelles treballades, posaven un parcial de 14-14 al final del primer quart.

En el segon període seguia l’empat al partit, amb un intercanvi de bon joc i cistelles per part dels dos equips, que no aconseguien decantar la diferència. Bones jugades, sobretot defensives, provocaven un joc molt lent i pensat per les dues banquetes. Un parcial de 16-17 donava el resultat de 30-31 a la mitja part, donant la mínima avantatge a les jugadores d’Eloy Acedo.

En la represa del partit, les jugadores de CB Grup Barna A sortien fortes i molt encertades en atac, anotant un parcial de 0-7 en els primers instants del tercer quart, que les posava amb la màxima avantatge fins al moment, cinc punts per davant de les igualadines. Una ràpida resposta de les blaves, retrobant-se amb l’encert i les bones accions defensives, les feia retallar distàncies de nou, aconseguint un parcial final de 18-19, que feia reflectiu un 48-50 al marcador per encarar els últims minuts de partit.

En l’últim període del partit, un inici marcat per l’encert i les bones accions defensives de les igualadines, col·locaven l’empat a l’electrònic quan restaven vuit minuts pel final del partit. Intercanvi de cistelles per part dels dos equips i un gran joc en equip, eren la tònica que seguia el partit, fins que el gran encert per part de les jugadores de Sergi Alamillo, anotant fins a tres triples en el quart i deixant les jugadores de Barcelona sense anotar, feia el parcial de 32-22 per finalitzar el matx.