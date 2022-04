L’Events CB Igualada guanya al Cerdanyola i segueix somiant amb l’ascens

EVENTS CB IGUALADA 60

PROMOVIATGES CBF CERDANYOLA A 53

Nova victòria de l’Events CB Igualada a casa, que les posa al capdavant de la classificació en la fase d’ascens a Lliga Femenina 2.

Un inici de partit marcat pel bon joc defensiu de les jugadores igualadines, juntament amb l’encert de cistelles fàcils, col·locava les primeres diferència al marcador. Un bon encert des de la línia de triple també les distanciava de les jugadores de Cerdanyola, que es veien contra les cordes tan sols començar l’encontre. El primer parcial era de 20-12.

En el segon període, les jugadores de Sergi Alamillo van seguir amb el bon ritme del partit, tot i que no trobaven situacions de llançaments sense oposició. Una lleugera baixada en el to defensiu ajudava a les jugadores verdes a anotar tres triples i així retallar distàncies en el lluminós. El parcial va ser de 16-20, fent un resultat de 36-32 a la mitja part.

En la represa del partit, les jugadores blaves van sortir fredes, tenint dificultats per anotar, així com per defensar el joc de les jugadores de Pilar Bilbao, que sortien encertades en atac aprofitant els moments fluixos de les locals. El tercer període era de 8-14, col·locant un total de 44-46 per afrontar els últims moments de partit.

En l’últim període del partit, les jugadores de l’Events CB Igualada SFA van sortir fortes, amb un parcial de 6-0 que les col·locava de nou per davant en el marcador. Una bona demostració a nivell defensiu, i aconseguint trobar tirs alliberats i fàcils, deixava sense opcions a les líders del grup, que es veien superades pel bon joc de les igualadines. L’últim període va ser de 16-7 i el resultat final de 60 a 53.

El proper partit de l’Events CB Igualada serà aquest dimecres 6 d’abril a les 8 del vespre a Les Comes. Aquest serà el darrer partit del conjunt igualadí a casa aquesta temporada. Una victòria posaria quasi bé els dos peus en la Fase Final d’Ascens a Lliga Femenina 2.