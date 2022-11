L’Events CB Igualada es fa fort a Les Comes

EVENTS CB IGUALADA 63

Dissabte passat, l’Events CB Igualada tenia un partit complicat contra un dels equips construïts per aconseguir l’ascens de categoria, el Draft Gramenet. El partit va començar amb molt d’encert del conjunt igualadí amb tres triples consecutius. Posteriorment, les jugadores del Draft van començar a corregir errades i endurint el joc en les posicions interiors. Les blaves aconseguien aguantar el pols, al final del període 19 a 19.

En el segon període, les jugadores de Xiki Almendro van ser capaces d’incrementar la intensitat defensiva i negar tota possibilitat del rival de fer mal amb el joc interior. A més a més, les igualadines encadenaven excel·lents jugades d’atac que eren impossibles d’aturar per a les visitants. Un gran encert i un molt bon joc ofensiu permetia a les blaves arribar al descans amb una avantatge d’onze punts, 39 a 28.

En el tercer període, l’equip de Santa Coloma de Gramenet va sortir amb la idea de reduir les distàncies per emportar-se la victòria. Van saber castigar el joc interior igualadí i van estar molt més encertades de cara a cistella. En aquest període, l’Igualada va aconseguir la puntuació parcial més inferior. Les visitants només podien col·lapsar el joc igualadí amb tímides defenses zonals. Al final del període, 49 a 46.

S’iniciava el darrer període amb tot per decidir. L’Igualada havia fet 30 minuts d’un excel·lent bàsquet i ara s’havia de fer la rematada final per a poder-se emportar-se el partit. Les blaves lluny d’empetitir-se, van sortir confiades que el partit no se’ls hi podia escapar. Dos triples consecutius, posava terra pel mig aconseguint ampliar la diferència a 8 punts, 56 a 48. Aquests primers minuts van ser claus per a deixar clar que l’Igualada no es deixaria sorprendre. Els posteriors 5 minuts, es van mantenir les diferències en el marcador aconseguir no veure’s perillar la victòria. Al final, victòria per 63 a 56.

Cal destacar el gran treball de l’equip i la confiança que van adquirint les jugadores en el seu joc. Això es demostra a pista i s’aconsegueix que el joc igualadí sigui ràpid i vistós. El proper partit de l’Events CB Igualada serà el dissabte 19 de novembre a la pista del SESE.