L’estudi “Radiografia de la realitat empresarial de la dona” mostra la representació femenina al capdavant de les empreses de l’Anoia

A partir de dades de 3.166 empreses, s’ha demostrat que el sector amb més dones directives (742) és el del comerç

UEA Inquieta, de la mà de la Unió Empresarial de l’Anoia i del Departament d’Igualtat i Feminismes ha treballat en un estudi que pretén plasmar la realitat del paper de les dones empresàries i directives al capdavant de les empreses a la comarca de l’Anoia. A més de la funció que exerceixen les dones dins de l’empresa, l’estudi analitza altres factors com ara el perfil sociodemogràfic i laboral de les empresàries; la formació; els compromisos i polítiques d’igualtat implementades a les empreses i els frens percebuts en el desenvolupament de la carrera professional de les dones; però també, reptes i idees de futur. La presentació de l’estudi i les conclusions d’aquest es van presentar ahir dijous a l’Adoberia Bella en una matinal molt femenina on les dones del teixit empresarial van aprofitar l’ocasió per a conèixer altres professionals i fer coworking.

Les enquestes com a base de l’estudi

Per poder extreure les dades que conformen la radiografia de la realitat empresarial de l’Anoia s’ha fet mitjançant enquestes a dones amb càrrecs de decisió dins d’una empresa o bé si són autònomes. La mostra ha sumat un total de 141 enquestes de les quals 108 han estat a empresàries o directives i 33 a autònomes. L’estudi s’ha fet a empresàries que són contactes de la UEA així com altres dones que podien accedir a formar part de l’estudi mitjançant un enllaç genèric de difusió.

Tret de sortida i objectius

Els objectius de l’estudi “Radiografia de la realitat empresarial de la dona” giraven entorn de determinar el pes que tenen les dones en el teixit empresarial de la comarca. Per altra banda, també era un objectiu marcat esbrinar quin és el perfil sociodemogràfic i laboral de les empresàries i directives, tenint en compte les seves opinions i experiències.

Principals resultats

-Presència de dones en càrrecs directius d’empreses

En aquest bloc l’estudi vol reconèixer el nombre de dones que són al capdavant de les empreses. La mostra s’ha dividit per sectors. Un dels àmbits amb més empreses a l’Anoia és el sector del Comerç (742 empreses) amb un 28,6% de dones directives. Un altre sector amb forta presència a l’Anoia és la Indústria Manufacturera amb 515 empreses i un 30,2% de dones directives. El tercer sector amb més empreses és el de la Construcció, 476, que registra un 20% de dones directives. Sectors empresarials amb poca inserció a la comarca, segons l’estudi de la UEA són les Indústries Extractives (2) i les empreses d’Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment (20).

-Presència de dones entre els autònoms

Pel que fa a la mostra de l’estudi s’han analitzat el cas de 3346 autònoms, d’aquesta xifra 38,5% són dones. En el cas de les autònomes, es torna a repetir com a més nombrós el sector del Comerç amb 1034 autònoms i un 48,7% de dones. El segon lloc és per al sector de la construcció que suma 752 autònoms, però només un 2,5% de dones ho són. Un altre sector nombrós pel que fa als autònoms és el de les activitats immobiliàries amb 656 autònoms donats d’alta i una xifra de dones molt elevada: 48,5%.

-Perfil de les dones empresàries o directives

Un altre dels punts que analitza l’estudi “Radiografia de la realitat empresarial de la dona” és el perfil de les empreses on les dones són directores. En aquest bloc s’analitza el nombre dels treballadors, el sector d’activitat, el tipus de jornada, els departaments o àrees funcionals i la proporció de les dones a les empreses. Pel que fa al tipus d’empresa, el 31,2% de les dones directives ho són a microempreses que tenen entre 2 i 9 treballadors/es. Seguit d’aquesta dada hi ha les dones autònomes que sumen un total del 23,4%.

Les empreses amb menys percentatge de dones directives són les grans empreses, considerades a partir dels 250 treballadors.

Pel que fa al tipus de jornada de treball, el 38,9% de les empreses fa jornada contínua mentre que el 61,1% fa jornada partida.

Els resultats relacionats amb els departaments o les funcions de les dones a les empreses mostren que la dada més elevada amb dones al poder de decisió és en Administració i finances (52,8%), Direcció general (48,1%) i Recursos Humans (38,9%).

-Plantilles i àmbit de treball

L’estudi també plasma que tres quartes parts de les empreses amb dones empresàries o directives operen principalment en l’àmbit nacional/local (75,9%) i la resta, el 24,1%, en l’àmbit multinacional.

En les empreses amb dones en llocs de direcció la plantilla tendeix a estar més feminitzada que els càrrecs de responsabilitat: hi ha un 57,4% d’empreses amb més d’un 50% de dones entre la plantilla, però només un 44,4% d’empreses amb més d’un 50% de dones en càrrecs directius.

-Formacions

Aproximadament, a 9 de cada 10 empreses (91,7%) es fa formació a les persones treballadores, amb caràcter de vegades obligatori (46,5%) o bé voluntari (40,4%). Entre les treballadores autònomes, el 87,9% es forma.

Polítiques d’Igualtat

Gairebé dues terceres parts d’empreses amb dones empresàries o directives (63,0%) apliquen polítiques d’igualtat amb l’objectiu de promoure la presència de dones en càrrecs directius o de decisió.

En 6 de cada 10 empreses (60,2%) amb empresàries o directives hi ha un protocol d’actuació en cas d’assetjament sexual o d’assetjament per raó de sexe.

Pel que a les autònomes només el 3,0% té un protocol d’actuació.

Els reptes de futur

Un cop analitzades les dades, des de la UEA afirmen que l’estudi ha estat una radiografia real d’un panorama que ha millorat, però que encara queda molt per fer. En aquest sentit, s’han plantejat diversos reptes de futur per aconseguir igualada les dades i en general, la situació de les dones a les empreses. Un dels primers reptes -i molt important- és obtenir acostar des de ben petites a les nenes al món empresarial o a sectors que es veuen més masculinitzats com ara les ciències o les enginyeries. D’altra banda, cal donar veu a dones que són referents en els seus àmbits per a servir d’inspiracions a les més joves.

L’empoderament femení és un altre dels reptes de futur, perquè les dones, en moltes ocasions, han de treballar més la seva confiança i autoestima en clau de poder.

La comunicació és també clau per a la igualtat i un repte és continuar creant xarxes de contacte en clau femenina per a conèixer altes professionals i donar-se suport mútuament. Un exemple d’aquest coworking és UEA Inquieta.

En definitiva, l’estudi “Radiografia de la realitat empresarial de la dona”, és la representació del camí que les dones empresàries han estat fent a l’Anoia, un camí que encara queda molt lluny de ser igualitari, i és feina de tots i totes -com a societat- aconseguir que sigui just i equitatiu