L’esport vilanoví es troba en un gran acte al camp de futbol

L’esport vilanoví es va retrobar per primer cop des de l’inici de la pandèmia. No només la ubicació, també el format de l’esdeveniment va ser diferent del de les edicions anteriors i va servir bàsicament per celebrar el retrobament amb la competició i amb el retorn a l’activitat esportiva amb més estabilitat, malgrat que encara no hagi acabat la pandèmia.

L’obertura va estar marcada per l’emotivitat. El regidor d’Esports, Rafael Gabarri, encara convalescent per una operació, va intervenir des de la primera fila -davant la dificultat de pujar a l’escenari- per saludar tothom i per fer arribar l’agraïment a totes les federacions, clubs, entitats i esportistes en general que han fet l’esforç d’adaptar-se a les restriccions a les quals progressivament ha obligat la pandèmia. També va valorar la feina i la il·lusió amb la qual treballen i tiren endavant els projectes esportius.

A continuació, en el seu torn, l’alcaldessa vilanovina Noemí Trucharte va destacar també els projectes que està enfilant ara mateix l’Ajuntament de Vilanova del Camí com ara la licitació de les obres de la primera fase del projecte modificat del bar de les piscines i les de la primera fase de cobertura de la pista poliesportiva de Can Titó. També va anunciar el projecte dels nous vestidors per a la zona esportiva -que es mostraven amb plafons al mateix camp de futbol, en la zona d’accés per al públic- i que és previst licitar durant el primer trimestre de l’any 2022.

Tot plegat, segons va dir Trucharte, suposa una inversió de més de 2 milions d’euros, dels quals un milió 300 mil es finançaran gràcies a la subvenció d’altres administracions.

Tancats els parlaments, la periodista Marisa Martínez, presentadora de la festa, va demanar un minut de silenci per totes les absències que ha deixat la Covid 19 i va tenir un record especial per a Floren Suárez, del Club Esportiu Anoia.

Després, un darrere l’altre, tots els colors dels equips vilanovins van anar omplint l’escenari en una llarga desfilada de persones: infants, joves i adults, que practiquen un gran ventall de disciplines i modalitats esportives al nostre municipi: des dels més destacats com el futbol, l’handbol o el bàsquet, fins al tenis, la petanca, l’excursionisme, el ciclisme, la rítmica, les arts marcials… Tots i cadascun dels col·lectius que practiquen esport al municipi, des de les escoles, fins als grups d’activitats dirigides de la gent gran, passant pels clubs federats…

Hi va haver aplaudiments i reconeixements per a la gran família de l’esport de Vilanova del Camí, que malgrat coincidir amb la celebració del clàssic Barça -Madrid, va omplir el camp de futbol. La festa va ser àgil, malgrat que per l’escenari van passar prop de 400 persones.

Algunes imatges van ser especialment celebrades, com la del col·lectiu arbitral o la dels presidents dels cinc clubs de futbol del municipi: San Roque, Bética, La Paz, el CE Anoia i el CF Vilanova. I també el merescut reconeixement a l’equip inclusiu del CE Anoia, el Dream Team, per la passió, la il·lusió i l’entrega que han demostrat des que han començat la seva trajectòria, recollint els principals valors de l’esport.

Malgrat que en aquesta vint-i-sisena Festa de l’Esport no hi va haver trofeus, sí que es van repartir tres reconeixements per als equips que van quedar campions de lliga l’any passat. El regidor Francisco José Saucedo, va lliurar-lo al Cadet A del CF Sala Vilanova que l’any passat va quedar campió de lliga i va assolir un ascens de categoria. La regidora Vanesa González va entregar el premi l’equip amateur del CE Anoia i la regidora Glòria Vilà ho va fer a l’equip de prebenjamins del CE Anoia que l’any passat van quedar campions de lliga.

Absolutament tothom va rebre l’aplaudiment del públic després de pujar a l’escenari i recollir la samarreta de regal que Esports Vilanova havia preparat com obsequi per a tothom.

Una samarreta de color rosa que van acabar lluint al final de la festa per fer-se una fotografia de grup com el millor equip vilanoví, el que formen entre tots i totes.