L’Espai Malla inaugura un nou taller de creació a l’Ateneu

Aquest dimarts 15 de febrer es va inaugurar l’Espai Malla a les dependències de l’Ateneu Igualadí. A l’acte hi van assistir l’alcalde d’Igualada, Marc Castells, el president del Consell Comarcal, Xavier Boquete, el vicepresident del Consell Comarcal, Jordi Cuadras, i diversos regidors de l’Ajuntament d’Igualada.

L’Espai Malla és un espai tecnològic, destinat a la formació en les noves tecnologies de fabricació digital i obert a tot aquell que des de l’art, l’acció social, la ciència, l’artesania o l’afició, vulgui crear i portar a terme un projecte amb el maquinari disponible.

Gràcies a les aportacions de la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal i l’Ajuntament d’Igualada, i també a les nombroses donacions d’aficionats i professionals, aquest taller tecnològic s’ha pogut equipar amb una moderna talladora làser, diverses impressores 3D, una termoformadora, un plotter de vinil i una font d’alimentació regulable, a més d’ordinadors, soldadors i eines diverses.

L’associació Espai Malla ja té en marxa diversos cursos de robòtica, modelat en 3D i de tall làser. S’ha iniciat un taller per a la fabricació d’un mesurador de CO2 per a escoles, amb persones sense experiència tecnològica. Entre altres activitats programades s’està formant un grup de dones interessades no solament amb la tecnologia, sinó també en el bricolatge i la mecànica.

Existeixen altres equipaments similars al territori, com ara els fablabs de Terres de l’Ebre, Sant Cugat o Barcelona, la xarxa d’ateneus de fabricació municipals a la ciutat de Barcelona. Hi ha qui defineix aquests espais com a generadors de futurs i, per tant, nous centres culturals o biblioteques del segle XXI.

L’Espai Malla és una iniciativa de les associacions professionals TICAnoia i disseny=igualada juntament amb l’Ateneu Igualadí i grups del moviment maker. A causa de la manca d’equipaments de protecció sanitària a l’inici de la pandèmia de la covid19, gent de tota la Conca d’Òdena es va organitzar per dissenyar i fabricar, amb impressores 3D i altres procediments, respiradors i equips de protecció. L’experiència va ser el catalitzador d’un projecte que ja havia estat proposat anys enrere per diverses institucions.

Al costat de l’Espai Malla, en la nova sala d’exposicions de l’Ateneu, s’hi pot veure una exposició de fotografies d’en Carles Ramos, de diferents moments i activitats del grup de gent que va col·laborar en la fase més dura de la Covid19.