L’Escolania de Montserrat arriba en concert a Calaf

Aquest divendres 20 de maig, el Casino de Calaf portarà en concert a l’Escolania de Montserrat. El recital serà a les 20.30 hores a l’Església de Sant Jaume. L’Escolania de Montserrat és un cor litúrgic, amb una clara projecció musical al servei del Santuari de la Mare de Déu de Montserrat. I al mateix temps és un centre de formació humana i cristiana per als nois que la integren. Arrelada al cor de Catalunya fa viva la tradició multisecular d’una escola benedictina que té els seus orígens al s. XIII i és una de les institucions del seu gènere més antigues d’Europa.

El diumenge 22 a les 20 hores serà el torn de ‘The Feliuettes’. Laia Alsina, Laura Pau i Maria Cirici, proposen un recorregut per les cançons més representatives de Núria Feliu, en format concert teatralitzat. Diferents situacions i personatges, molt d’humor i també moments per a homenatjar la figura de Núria Feliu, a través de les seves cançons, que tothom coneix, però interpretades d’una manera diferent. Arranjades a tres veus. L’espectacle està inclòs a la Setmana de la Gent Gran i per tant, és gratuït per la gent gran que reculli el tiquet a l’Ajuntament.

Venda d’entrades

Les entrades es poden comprar al portal web www.entrapolis.com o reservar-les al telèfon 93 869 83 77 // 620 134 018 (Josep). També es podran aconseguir a taquilla des d’una hora abans de l’espectacle, sempre que en quedin de disponibles. L’entrada del concert de l’Escolania, pel públic en general és de 12 € i pels socis/es de 9 €. Pel concert de The Feliuettes, pel públic en general és de 12 € i pels socis/es de 9 €.