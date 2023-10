L’Escola Oficial d’Idiomes celebra el vintè aniversari en un acte al Museu de la Pell

Dijous 5 d’octubre el Museu de la Pell d’Igualada va acollir l’acte de celebració del vintè aniversari de l’Escola Oficial d’Idiomes d’Igualada (EOI) en un acte obert que va arreplegar una cinquantena d’amics, alumnes, exalumnes i professors.

La celebració va girar al voltant de la tasca educativa de l’escola al llarg d’aquestes dues dècades, a on, a més, es van rememorar diverses etapes del centre; des dels inicis a l’edifici del Garcia Fossas fins a una propera mudança a La Teneria, passant per l’actual edifici de l’Avinguda Barcelona. Alumnes i exalumnes van poder compartir experiències i vivències a l’escola.

La directora María José Ponce, l’inspector del centre Jordi González, i José Miguel Uceda, inspector ja retirat, van donar inici a la presentació de l’acte. Ponce va destacar els reptes que han superat com a escola – com ara la pandèmia de la Covid-19-; i va destacar els futurs reptes tecnològics als quals s’enfrontaran com a centre educatiu. Finalment, va agrair al professorat la feina i dedicació a l’ensenyament de llengües i cultura de la comarca; i també, a tot l’alumnat “estic segura que per molts i moltes de vosaltres aquest no és tan sols un lloc on aprendre anglès”.

Mònica Torra, l’actriu i narradora de contes, va ser la convidada estrella per explicar històries i llegendes d’arreu del món sobre la creació de les llengües, amanint així una vesprada festiva i transcendental en la història de l’escola.

En acabar, el centre va oferir un aperitiu a tots els assistents, que també van poder gaudir de música en directe de la mà d’un punxa-discs.