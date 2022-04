L’Escola Emili Vallès celebra 50 anys d’història

Aquest any 2022 l’escola Emili Vallès està de celebració. Es compleixen 50 anys que, de manera ininterrompuda, el centre ha donat servei a infants i famílies d’Igualada. Per celebrar i commemorar aquesta fita important l’escola ho celebra amb diversos actes.

L’acte central serà la inauguració, el 24 d’abril, d’una exposició que recull les imatges dels diferents anys, tant de la història de l’escola com dels fets més destacats de cada any.

En la presentació d’aquest acte a la compareixença municipal, la tinenta d’alcalde i regidora d’Ensenyament, Patrícia Illa, ha posat en valor el recorregut d’aquest centre educatiu lligat a la ciutat i ha agraït “la tasca que es fa des del centre a tots els professionals que estan en actiu i també als que hi han treballat durant aquest mig segle d’història i que són els que han fet que l’escola sigui la que és en l’actualitat”. Illa també ha animat a totes les famílies que han tingut relació amb el centre a participar dels actes de commemoració del 50è aniversari de l’escola Emili Vallès.

En la mateixa línia, la directora de l’escola Emili Vallès, Teresa Ramos, ha animat a tothom a participar d’un acte “que fa dies que tota l’escola està preparant, des dels més petits als més grans i que té en el concepte del tren una excusa per fer un recorregut per les imatges més actuals i les primeres de 1972”.

El proper diumenge 24 d’abril a les 12h tindrà lloc la presentació oficial a l’escola i, després, tindrà lloc una visita guiada per aquesta exposició que estarà acompanyada també per material històric cedit per diverses personalitats igualadines.