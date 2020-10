Les tres opcions de la transformació digital

Darrerament es parla molt de transformació digital, però què és realment aquest concepte. hi ha moltes definicions, però a nosaltres ens agrada aquesta per considerar-la com de les més globals i potents: “La transformació digital és l’aplicació de capacitats digitals a processos, productes i actius per millorar l’eficiència, millorar el valor per al client, gestionar el risc i descobrir noves oportunitats de generació d’ingressos.” PowerData

Dit això, que evidentment no deixa de ser una declaració d’intencions, ens agradaria compartir amb vosaltres com ho estructurem des de la nostra empresa.

Es considera que hi ha tres línies d’actuació per tal de, realment, transformar digitalment una organització:

1. Millora dels processos. La nova tecnologia permet a les empreses automatitzar els processos i eliminar els intermediaris possibilitant la utilització del seu capital humà de forma més eficaç.

2. Nous fluxos de negoci. Vies rendibles que poden no haver estat obertes quan les empreses es van establir, però que ara estan disponibles a través de les tecnologies emergents

3. Crear experiències per a client. Els clients actuals esperen que les empreses els escoltin i cobreixin les seves necessitats específiques. La tecnologia ha evolucionat per adequar-se a aquest objectiu específic

Tenint clar quins poden ser els canals de desenvolupament i aprofitament de les noves tecnologies per a cada cas i situació d’empresa, és necessari dedicar-hi temps, recursos i esforç per tal de “pintar” el nou projecte empresarial. Tota aquesta tasca s’hauria d’incloure en el procés de reflexió estratègica que totes les organitzacions haurien de tenir estructurat de forma disciplinada i que asseguraria que som capaços de pujar al tren quan aquest passa.

I ja per últim, però no menys important, un cop hem “pintat” el nou projecte, cal dividir-lo en projecte/s. Ja sabem que el 75% de les estratègies erren per la seva execució, així que tant important com la definició, és com duent a terme el desenvolupament efectiu i operatiu del que vulguem construir. Per a més informació, recupereu el meu article anterior: PMO i la gestió eficient de projectes.

Ens hi posem?