Les persones entre 60 i 65 anys ja poden demanar hora per a vacunar-se

Després de l’aixecament de la prohibició de vacunar amb AstraZeneca, el Departament de Salut vol agilitzar la vacunació contra la covid al país i s’ha fixat l’objectiu de vacunar a 500.000 persones per setmana.

A més, amb l’eliminació del topall de 55 anys per administrat aquesta vacuna, durant aquesta setmana es vol contactar amb les persones d’entre 60 i 65 anys per rebre la primera dosi d’aquesta vacuna. Per aquells més impacients, però, es permet demanar hora sense esperar a rebre la convocatòria. Això sí, els formularis per demanar cita prèvia només estan habilitats per aquelles persones entre els 60 i 65 anys. La resta de gent, haurà d’esperar el seu torn.