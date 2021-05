La consellera de Salut, la igualadina Alba Vergés, ha anunciat que les persones de 50 anys o més ja poden demanar cita per vacunar-se contra la Covid-19 a través de vacunacovidsalut.cat. De fet, el sistema d’obtenció de cita ja està disponible per als nascuts del 1942 al 1971.

Vergés ho ha avançat aquesta tarda en la Jornada del Dia Internacional de la Infermeria, a l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta, on ha subratllat la gran tasca i “el paper protagonista” d’aquest col·lectiu, especialment durant tota la pandèmia i en la campanya de vacunació.

El Departament de Salut celebra enguany el Dia de la Infermera, que es commemora avui, participant en actes que s’organitzen arreu del territori per tal de fer palès el compromís i el reconeixement del Departament amb aquest col·lectiu. Des de l’any 2019 s’han anat realitzant diferents accions i, com a resultat, aquest 2021 s’incorporaran 294 nous professionals d’infermeria residents, un rècord històric que suposa un increment en formació especialitzada, un 47,73% respecte l’any 2019. Les infermeres i infermers s’incorporaran al sistema sanitari i s’especialitzaran en els àmbits de la geriatria, l’atenció familiar i comunitària, la pediatria, la salut mental i la infermeria del treball.

Pel que fa a les especialitats, l’increment absolut més gran en nombre de places correspon a la infermeria d’atenció familiar i comunitària, un 11,6%; la infermeria geriàtrica, que suposa un increment relatiu absolut del 212,5%, i la infermeria de salut mental que implica un 12,5% més en increment relatiu.

El Departament de Salut també ha iniciat el desplegament del Decret de prescripció infermera perquè les infermeres i infermers de Catalunya puguin realitzar la prescripció electrònica d’alguns medicaments i productes sanitaris. Durant l’any 2020, Salut va acreditar més de 25.000 professionals d’infermeria i actualment ja s’han superat els dos milions i mig d’indicacions. Es fa realitat, doncs, una reclamació històrica de les infermeres que permet ampliar la seva autonomia envers el pacient i així millorar l’atenció a la ciutadania.

Després d’un any de pandèmia, on el treball dels equips d’infermeria ha estat i segueix sent molt important, es dona per finalitzada la campanya mundial impulsada per l’OMS, Nursing Now. Aquesta iniciativa neix el 2018 amb la voluntat de fer més visible l’impacte del treball d’infermeria per a la societat, com és la millora de la salut, de la igualtat de gènere i de l’economia. En aquesta línia, durant aquests mesos, el col·lectiu s’ha reforçat entomant el lideratge de la campanya de vacunació, que ja ha assolit més de tres milions de dosis administrades a la ciutadania de Catalunya. La consellera de Salut, Alba Vergés, de bon inici es va comprometre amb la campanya i així s’ha consolidat un dels objectius previstos, que professionals d’infermeria ocupessin llocs de presa de decisions en les polítiques de salut. En aquest sentit, per primera vegada dues infermeres ocupen direccions generals en el Departament de Salut.

Dia de la Infermeria

Amb el lema “Infermeres: una veu per liderar, una visió de futur per a l’atenció de salut” se celebra, el 12 de maig, el Dia de la Infermeria, en què es commemora el naixement de Florence Nightingate, infermera britànica que va ser capaç de demostrar la importància de les cures.

L’edició d’enguany reflexiona sobre l’impacte de la COVID-19 en el sistema de salut i el lideratge dels professionals d’infermeria en el procés de transformació d’un sistema sanitari que segueix oferint una atenció de qualitat amb nous sistemes de treball basats en la innovació.