Les persones de 40 a 49 anys ja poden demanar hora per a la tercera dosi de la vacuna

El Departament de Salut ha obert les cites per posar-se la dosi de reforç de la vacuna contra la covid a les persones d’entre 40 i 49 anys. Des de la setmana passada, ja ho podien fer tots els majors de 50 anys o que haguessin estat vacunats amb AstraZeneca.

La secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, ha recordat en roda de premsa que hi ha més de 203.000 cites disponibles per vacunar-se fins a gener i ha instat la població a demanar hora per frenar la propagació de l’òmicron, que ja representa quasi la totalitat de casos nous a Catalunya. Malgrat que la nova variant provoca una malaltia “menys greu”, segueix causant ingressos, i “això no ho trobem en la grip o en el refredat comú”, ha avisat Cabezas.

La incidència de covid-19 a Catalunya es manté “molt alta”, amb una especial afectació en la franja de 20 a 29 anys, mentre que és menor en el grup de majors de 70 anys, amb una alta cobertura de la dosi de record, i de 60 a 69 anys, amb una cobertura intermitja. Davant d’aquestes dades, la secretària de Salut Pública espera que el curs escolar pugui reprendre’s el pròxim 10 de gener seguint els mateixos protocols vigents fins ara.