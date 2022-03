Les patronals es desmarquen de l’aturada de transportistes del 14 de març

La convocatòria de vaga de transportistes organitzada per la Plataforma per la Defensa del Sector de Transport de Mercaderies per Carretera Nacional i Internacional prevista pel dilluns 14 de març, contra l’increment del preu del gasoil ha estat desvinculada per moltes associacions i les patronals catalana i espanyola de transportistes es demarquen d’aquesta aturada.

La patronal ha informat que actualment s’està negociant amb el Govern solucions efectives a la crisis provocada per la gran pujada del preu dels combustibles degut al conflicte bèl·lic d’Ucraïna i Rússia.

Des del Govern de la Generalitat també s’ha informat que ara per ara el que s’ha convocat per part de la Plataforma Nacional per la Defensa del Sector del Transport és una aturada indefinida. Sembla, però, que no tindrà una gran repercussió degut a la desvinculació de la patronal catalana i espanyola.