Les obres de la connexió d’Igualada amb la ronda Sud començaran el novembre

Redistribució de trànsits

La ronda Sud d’Igualada té sis quilòmetres de longitud i discorre des de Santa Margarida de Montbui fins a Vilanova del Camí. En el tram més proper a Igualada, la ronda té dos accessos: el de Sant Maure i el de Vilanova Sud. Així, per exemple, els conductors que accedeixen a la ronda per Vilanova del Camí han d’arribar a l’enllaç de Sant Maure (en sentit est‐oest) i després circular per la C‐37z per l’interior de la xarxa viària urbana fins arribar al centre d’Igualada.

Així, aquesta actuació comportarà una redistribució dels trànsits a l’entorn de la ciutat d’Igualada i alliberarà de trànsit de pas l’interior del nucli urbà, a més d’incrementar la connectivitat del municipi i reduir el temps de recorregut en l’accés a la ronda. El nou accés d’Igualada captarà més de 7.000 vehicles diaris i farà que 4.200 vehicles que actualment travessen Igualada deixin de fer-ho. Paral·lelament, 1.800 vehicles deixarien de circular per l’interior de Santa Margarida de Montbui. D’aquesta manera, a més, s’optimitzarà la ronda Sud d’Igualada, que actualment té un trànsit d’uns 5.000 vehicles diaris.