Les obres a la C-15 s’acabaran aquest mes de desembre

Publicitat

La consellera de Territori, Ester Capella i Farré, ha visitat aquest dijous les obres de millora de la funcionalitat i la seguretat de l’Eix Diagonal que el Departament té en fase molt avançada d’execució entre Cabrera d’Anoia i Igualada. Així, Capella ha anunciat que aquesta actuació que, amb 81,3 MEUR, és “una de les més importants dels últims anys a la xarxa viària de la Generalitat”, quedarà finalitzada durant aquest desembre.

Des del Departament, “treballem per tenir una xarxa viària segura, polivalent i sostenible”, ha posat de relleu Capella, i l’obra a l’Eix Diagonal n’és un exemple. La major part d’aquesta obra comporta la transformació de l’Eix en una via 2+1, una actuació que la consellera ha posat en valor, ja “que contribueix a la reducció de l’accidentalitat més greu, tot evitant els xocs frontals”, ha assenyalat la consellera.

L’obra a l’Eix Diagonal, “que vertebra la Catalunya central amb la costa i suposa una aposta en la diversificació de la mobilitat radial”, ha exposat Capella, permetrà “augmentar la seguretat i la fluïdesa del trànsit i millorar les condicions de viatge”. A més, Territori està treballant en la millora dels camins a l’entorn de l’eix, “per a garantir l’altra mobilitat; tractors, ciclistes i vianants”, en el marc de les polítiques del Departament perquè “s’entrellacin totes les maneres de moure’s, preservant i ordenant el país”.

El Departament té en marxa des de la tardor de 2021 les obres per a transformar els 31 quilòmetres de l’Eix Diagonal entre Vilafranca del Penedès i Igualada amb l’objectiu de millorar-ne la seguretat viària i la funcionalitat. Aquesta intervenció inclou la construcció d’un tercer carril, la instal·lació d’un separador central i el desdoblament d’un tram com a principals millores.

L’execució de les obres s’ha dividit en diversos trams, que han anat entrant en servei progressivament; l’agost passat va entrar en funcionament un primer tram corresponent a la variant de Vilafranca del Penedès i fa unes setmanes el tram entre la Granada i Cabrera d’Anoia.

Nou tram de 2+1

L’àmbit que ja està en servei suma 21,6 quilòmetres, entre Vilafranca del Penedès i Cabrera d’Anoia, on s’ha implantat un tercer carril, per a configurar una secció 2+1. Els dos sentits de la circulació estan separats per una barrera física, de manera que s’evita el risc de patir un xoc frontal o frontolateral, que pot tenir conseqüències molt greus. Les zones d’avançament es van distribuint alternadament amb intervals regulars i equilibradament per sentit, per afavorir la fluïdesa en la circulació.

La transformació d’aquest tram de l’Eix Diagonal s’insereix en el Programa del Govern per a convertir carreteres convencionals a aquest sistema per a reduir els accidents frontals a la xarxa viària de la Generalitat, que poden tenir conseqüències molt greus. En el marc d’aquest programa, el tram 2+1 a l’Eix Diagonal és una de les actuacions, per abast –més de 21 quilòmetres de longitud i inversió –51 dels 81 MEUR de l’obra a l’Eix– més importants.

Aquest programa té com objectiu estendre el model 2+1 a 400 quilòmetres de carreteres convencionals per evitar accidents frontals, amb actuacions valorades en més de 660 MEUR fins al 2030. Incidint en el risc d’accidents frontals, un dels que més víctimes greus i mortals provoca a la xarxa viària de la Generalitat, “podem reduir entre el 80 i el 100% dels accidents mortals” en els trams on s’actuarà, ha manifestat la consellera de Territori.

L’última fase de l’obra

Les obres a l’Eix Diagonal es troben en la recta final i se centren ara en els trams entre Cabrera d’Anoia i Igualada, que sumen 9,5 quilòmetres i que entraran en servei abans de final d’any.

Cabrera d’Anoia – la Torre de Claramunt: En aquest tram, d’uns 5 quilòmetres de longitud, es manté la secció d’un carril per sentit, atesa la complexitat de l’orografia, i es reforça la separació entre els sentits de la circulació mitjançant la senyalització d’una franja central vermella i dues línies blanques amb marca vial sonora i ulls de gat i amb fites. També es milloren els sistemes de contenció existents.

La Torre de Claramunt – enllaç d’Igualada: Aquest tram, de 4,5 quilòmetres que és el que registra un volum més alt de trànsit i es millora la seva funcionalitat i seguretat adoptant una solució de desdoblament per assolir dos carrils per sentit de la circulació (secció 2+2) a partir de la carretera actual.

L’Eix Diagonal

L’Eix Diagonal està format per les carreteres C-15 i C-37 i uneix Vilanova i la Geltrú amb Manresa, tot connectant el Garraf, l’Alt Penedès, l’Anoia i el Bages. La seva posada en servei fa més de 10 anys, ha potenciat les comunicacions intercomarcals i les de més llarg recorregut i ha esdevingut artèria de la xarxa viària. A més, ha contribuït a potenciar l’activitat econòmica al seu entorn i ha obert noves possibilitats d’intercanvi.

En conseqüència, ha experimentat un creixement continuat de trànsit, amb creixements de l’entorn del 5% anual de mitjana. Aixímateix, registra un elevat percentatge de trànsit pesant, que pot arribar a superar el 12% en algun tram.

Més millores en marxa

En paral·lel a les obres en marxa, el Departament de Territori té en redacció l’estudi informatiu del tram situat entre el túnel de Cabrera i l’enllaç de la Torre Claramunt per impulsar i programar les actuacions de millora general corresponents.

Finalment, s’està redactant el projecte constructiu per a la millora de la mobilitat dels tractors i la maquinària agrícola entre Olèrdola i Vilafranca, i Vilafranca i Sant Pere de Riudebitlles, així com la de ciclistes, vianants i altres vehicles de mobilitat activa, en coordinació amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Es preveu per aquesta actuació una inversió de més de 13 MEUR.

Compartir