Les mascaretes deixen de ser obligatòries en interiors des d’avui dimecres

El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat aquest dimecres al matí el reial decret que estableix la fi de l’obligatorietat de dur mascareta en interiors, amb algunes excepcions. Entre aquestes, els transports, on continuarà sent obligatòria en avions, trens i autobusos, així com transports públics de viatgers i els espais tancats de bucs i embarcacions on no es pugui mantenir la distància de seguretat. No serà obligatòria en andanes i estacions de viatgers. També l’hauran de mantenir treballadors i visitants de residències i centres sociosanitaris en zones compartides, però no els residents. D’altra banda, continuarà sent obligatòria en centres, serveis i establiments sanitaris, com poden ser els hospitals o les farmàcies.

