Les manicures que són tendència aquesta temporada

Les ungles són un element que ressalten molt el nostre estilisme i segons com les portem també defineix el que ens agrada. De la mateixa manera que passa amb la moda, les ungles i la manicura tenen les seves tendències i estils. Ara que arriba el bon temps els looks d’estiu i els colors vius s’apliquen a les manicures. Per aquest motiu, us presentem quines són les tendències de manicura 2023. Perquè llueixis les teves mans ben boniques, però adaptades a la moda actual!

Manicura francesa XS

Una manicura minimalista, però infal·lible que no passa de moda. I és que la manicura francesa ofereix moltes possibilitats, i ara es porta l’anomenada XS, és a dir, petita, fent referència al fet que la línia de color és molt fina. És una tendència dins les manicures d’enguany que queda molt bé, sobretot, en ungles curtes. Encara que amb més llargues també és un encert.

A més, enguany arriben més novetats: aparca el blanc típic, i aposta per colors! Pots tirar un color blau turquesa, tons càlids o vermells. O, fins i tot, anar més enllà i posar cada ungla d’un color.

Magenta

Aquest sí que és una tendència amb totes les lletres, un color ideal per a les ungles cridaneres però elegants. Aquest famosíssim to és el terme mitjà perfecte entre el carmesí brillant i el carmesí profund. Un vermell viu i atrevit que es barreja amb lleugers tocs de blau i violeta, però sense convertir-ho en bordeus. Es tracta, en definitiva, del color que va bé tot l’any. Encara que pugui semblar un to molt específic és combinable amb tota la roba que et posis.

Colors pastel

Els tons més suaus i estiuencs que trobaràs! A l’estiu, quan estem una mica morens aquests tons llueixen molt. Per a aquests esmalts, pots pensar en el teu color favorit i, llavors, triar aquest però en tonalitats pastel. Ja veuràs que queda preciós! Però, com no pot ser d’una altra manera, t’animem que intentis innovar i provis de pintar cada ungla d’un color diferent. És cridaner i queda molt bonic.

Vermell

El vermell és un clàssic que mai passarà de moda pel que fa a les manicures i pedicures. És cridaner, elegant i atemporal… combina amb tot! Així que, si prefereixes quedar-te amb el que es porta sempre, el vermell és una aposta segura.

El to de vermell que s’imposa aquest 2023 és el vermell cirera. Un color molt brillant i intens. I, per descomptat, un encert a l’hora de buscar un resultat elegant.

A més, és un color que queda bé per a totes les ocasions que puguis tenir: en el treball, un compromís elegant, per a anar informal…

Si després de llegir aquestes tendències de manicura per aquest estiu ja tens ganes d’arreglar les teves ungles per anar a l’última, pots confiar en el centre d’estètica igualadí Catalina Ramírez. És especialista en manicures i pedicures, tractaments facials, fotodepilació i depilació amb cera. Demana ja la teva cita trucant al 631760515 o visitant el seu centre al carrer Retir, 34.