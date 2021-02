Les immobiliàries admeten més interès per comprar habitatges en l’entorn rural

La situació del sector immobiliari és un dels baròmetres importants en la realitat econòmica. Per copsar, compartir i recollir la realitat d’aquest sector, la Unió Empresarial de l’Anoia s’ha reunit amb diverses immobiliàries de la comarca per tal de conèixer el seu estat davant de la situació actual per la Covid-19, i així seguir treballant les seves necessitats i propostes per poder-ho traslladar i defensar a l’administració i als estaments necessaris.

En aquesta línia, les empreses immobiliàries de la comarca han exposat que tot i la pandèmia, han tancat l’any positivament, i no s’han vist especialment afectades per la crisi econòmica originada per la pandèmia, excepte en determinats temes logístics com l’atenció personal o les visites dels immobles, però en aquest cas, el sector s’ha adaptat a la situació i ha donat un bon servei als seus clients i usuaris amb les noves eines digitals, sent un sector que s’ha transformat i preparat digitalment.

Això no obstant les empreses immobiliàries veuen amb incertesa el futur més immediat, ja que consideren que la crisi laboral, tard o d’hora, pot afectar al sector, ja que hi ha molta gent en situació d’ERTO o que s’ha quedat sense feina.

Dificultats en la situació de l’habitatge

A més, les immobiliàries han apuntat un seguit de factors que compliquen el seu dia a dia. En primer lloc, les empreses han exposat que han aparegut moltes normatives que afecten al mateix sector; especialment, pel que fa al mercat de lloguer. En aquesta línia, les immobiliàries han destacat que hi ha un problema de manca d’oferta, que no es construeix i tampoc hi ha pisos que es lloguin.

Un altre dels estralls que ha causat la pandèmia és el tancament de negocis. Durant la jornada, les empreses immobiliàries ho van posar de relleu, afirmant que hi ha hagut una gran afectació pel que fa als locals comercials.

Una altra conseqüència també ho ha sigut el fet que els propietaris de locals comercials han hagut d’assumir la rebaixa dels preus dels lloguers dels locals comercials. Per evitar més destrucció de negocis, el sector immobiliari creu que una de les ajudes directes que es pot fer al sector del comerç, és aplicar una rebaixa d’impostos als seus locals, i demana a l’administració que s’ho plantegi.

Davant la notícia que el consistori igualadí té previst endegar el projecte que permeti que es pugui edificar i rehabilitar habitatges en les plantes baixes dels edificis als carrers no comercials de la ciutat, el grup d’immobiliàries ho han valorat favorablement per tal de donar un nou ús als baixos dels pisos d’Igualada i que això augmentarà el mercat d’habitatge.