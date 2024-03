Les igualadines s’enduen una victòria molt necessària contra el CB Premià

Victòria important que deixa a les de Raül Caballero a dues victòries del descens a falta de només 5 jornades

Partit crucial per a l’Events CB Igualada, que l’equip va saber solucionar en els minuts decisius gràcies a l’encert des del Tir Lliure per endur-se la victòria i imposar-se al CB Premià.

L’inici del matx fou clarament visitant. Un Premià conscient de la importància d’imposar el seu ritme va ser superior a l’Igualada. Les visitants van marcar el nivell físic al que s’havia de jugar el partit imposant la seva defensa. Amés, una bona feina de rebot ofensiu els permetia jugar fins a terceres oportunitats on acabaven anotant. Final del període de 13-18.

El segon quart fou de color blau. Les igualadines sortien endollades i una bona feina de rebot defensiu, anul·lava l’atac premianenc. Mentrestant, l’encert i les bones decisions ofensives permetien que les blaves es posessin per davant en el marcador per primera vegada en el partit. Un bo segon quart, amb cistella a la botzina de Clàudia Brunet inclosa, deixava un marcador de 30-25.

La sortida del vestuari va estar marcada per la solidesa defensiva a ambdós costats de la pista, fins al minut 7 de quart, només s’havien anotat 6 punts. Malgrat això, l’encert de 3 va permetre a les Igualadines mantenir la diferencia en el marcador, per entrar per davant en l’últim i decisiu quart.

Una primera meitat de quart excel·lent de les igualadines, que van collar en la defensa individual, recuperant pilotes i encistellant de contraatac va permetre un còmode marcador de 49-36 a falta de 6 minuts de partit. Però un Premià conscient de l’importància del partit, va tibar de talent i encistellant a través de grans jugades individuals va protagonitzar un parcial de 0-12. Un final de partit trepidant que es va decantar gràcies a l’encert des de TL de les Igualadines Marta Blanco i Carlota Carner.

Victòria important, aconseguida en part gràcies al caliu de Les Comes, que deixa a les igualadines a la part mitja de la taula i permet encarar amb calma l’aturada de setmana santa. A la tornada les de Raül Caballero visitaran la pista del SAMÀ Vilanova, en un partit que marcarà aquest últim tram de temporada.