Les igualadines arrasen al camp de joc i se situen primeres de la lliga

Les igualadines visitaven un dels clubs amb més història del futbol femení. El CD Sant Gabriel seria el desè rival d’aquesta 3RFEF.

L’objectiu de seguir amb la bona dinàmica era clar, però sent conscients que cada desplaçament en aquesta lliga és un gran repte. L’equip va sortir molt endollat al terreny de joc i ja va comptar amb nombroses oportunitats de gol ben aviat. Al minut 13, Peke rebia una pilota a l’espai i superava a la portera rival, empenyent la pilota al fons de la xarxa davant la pressió de la defensa local. El gol va donar molt aire a l’equip, que es va seguir mostrant molt viu i intens en totes les facetes del joc.

Arribem al minut 21 i una gran centrada de córner era rematada de cap per Peke. I tan sols cinc minut més tard, en una gran pressió col·lectiva, Bastardas robava al balcó de l’àrea i feia el tercer. La diferència al terreny de joc es veia reflectida al marcador.

L’equip no es va relaxar i a la mitja hora de joc, Peke rematava de cap fent el seu particular Hat Trick, i donant el partit vist per sentencia.

A la represa, l’equip va saber jugar amb el marcador i no va patir en cap moment. Al minut 65, les locals van fer el gol de l’honor, fent que els tres punts se n’anessin cap a Igualada.

La setmana vinent, el conjunt blau descansa i el 26 de novembre rebrà al filial del Rayo Vallecano.

