Les extraescolars han de tenir grups “constants” i amb un registre de l’assistència

En l’àmbit esportiu, el grup constant s’entén com el grup d’esportistes que hagi tingut contacte de forma continuada en la pràctica esportiva i amb especial cura durant els primers 10 dies i fins a l’estabilització del grup. Aquests grups no tenen perquè coincidir amb els grups estables escolars “però és recomanable que coincideixin si és possible”. Aquests grups també podran estar formats per infants i adolescents de diferents centres educatius.

A les activitats hi podran participar infants i adolescents de diferents edats i de diferents grups estables escolars. Per això, es recomana la composició constant del grup d’extraescolars. Els responsables d’aquests grups seran també sempre els mateixos.

D’altra banda, es recomana evitar al màxim les noves incorporacions a un grup durant el curs. En cas que n’hi hagin, es recomana que es facin de manera conjunta a l’inici de cada mes i cada nova incorporació comportarà un període d’especial atenció i cura a les mesures de seguretat.

Mascareta, sempre que l’activitat ho permeti

Sobre l’ús de la mascareta, el Procicat estableix alguns exemples sobre activitats on s’ha de dur com classes de reforç, idiomes, escacs, robòtica, arts plàstiques, llenguatge musical, instruments de corda o de percussió i cant coral. En canvi, no caldrà dur-la en activitats o esports que acostumen a implicar contacte físic i per això caldrà incidir en la distància quan sigui possible. En aquest darrer grup hi entrarien el bàsquet, l’handbol, el futbol sala, la boxa, les arts marcials, el hoquei patins, el waterpolo, la natació sincronitzada, el futbol o el rugbi.

Tampoc caldrà fer ús de la mascareta en activitat que sí permeten mantenir la distància com classes de cant, d’instruments de vent o orquestra, dansa, ioga, circ, gimnàstica, atletisme, tennis o beisbol.

En els esports o activitats col·lectius s’ha de procurar que el material es comparteixi només entre integrants d’un mateix grup i, quan la pràctica no ho permeti, s’haurà de desinfectar abans i després de l’activitat i els participants s’hauran de rentar les mans.

Els participants en una activitat extraescolar hauran de presentar una declaració signada pels seus progenitors o tutors de compliment de les condicions per participar-hi. No podran presentar símptomes de covid-19 ni estar a l’espera del resultat d’una prova de diagnòstic. Tampoc hi podran participar els infants o adolescents que estiguin exclosos d’assistir al centre el mateix dia de la realització de l’activitat per qualsevol incidència vinculada amb la covid-19. La presa de la temperatura està recomanada.

Pel que fa als espais, hauran de permetre el compliment de la distància mínima d’1,5 metres entre cada participant i sempre que sigui possible es prioritzaran espais a l’aire lliure. Si es tracta d’un espai tancat, haurà de tenir finestres o portes i deixar-les així durant l’activitat sempre que sigui possible i, si no es pot, ventilar l’espai tres vegades al dia durant 10 minuts.