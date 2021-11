Les estacions d’esquí d’FGC arrenquen la temporada amb diverses novetats

Les estacions d’esquí d’FGC reobren les portes amb novetats marcades per la transformació digital

El negoci d’esquí afronta la temporada 2021-22 amb un gran optimisme i amb el desig que la meteorologia respongui. Les estacions de La Molina, Boí Taüll, Vallter, Vall de Núria, Espot i Port Ainé ja estan preparades per recuperar la normalitat i afrontar la temporada plena d’activitat.

Les estacions ofereixen més que la possibilitat de practicar esquí o snowboard. La companyia d’FGC també proposa altres activitats pensades per a un públic no esquiador, com el descans en un entorn privilegiat en els restaurants i hotels de la zona.

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) aposta per la digitalització de les seves explotacions. Per això proposa el pla “Taquilla 0” a través del suport Pirineu365, una targeta recarregable anual que permet comprar i recarregar tots els productes que es venen a les botigues online de les estacions d’FGC Turisme; de Tavascan i, aquesta temporada, del domini La Molina + Masella. A banda, també proposa el Forfet d’Esquí de Muntanya amb 21 circuits entre les estacions d’FGC on gaudir d’aquesta modalitat cada vegada més practicada.

Noves propostes per a la temporada

Les sis estacions d’FGC representen la cultura, tradició i paisatge emblemàtic de Catalunya. Totes elles comptaran amb noves propostes lúdiques, esportives i culturals per a tots els públics.

Boí Taüll serà la seu dels Campionats d’Europa d’Esquí de Muntanya de la Federació Internacional d’Esquí de Muntanya (ISMF), la competició més important a nivell mundial d’esquí de muntanya de la temporada. Se celebrarà entre el 8 i el 13 de febrer del 2022. A més aquesta temporada, l’estació ofereix servei de lloguer de material d’skimo, substitueix el Telecadira Puigfalcó pel Teleesquí Puigfalcó, que fa més accessible la zona alta de l’estació, i incorpora una nova terrassa al restaurant Cap de Vaques.

La Molina, juntament amb Masella, formen part del gran domini esquiable del Pirineu oriental, amb 145 km esquiables. L’estació permet viatjar en el Telecabina Cadí Moixeró que porta a les persones visitants fins a 2537 m d’altitud al cim de la Tosa d’Alp. Un cop allà poden gaudir d’un espectacular mirador de 360° a les portes del Parc Natural del Cadí Moixeró.

Vall de Núria, l’estació d’esquí de les famílies, proposa enguany una extensa varietat d’activitats en plena natura. A aquesta estació només es pot accedir amb el Tren Cremallera, un trajecte que ja de per si és tota una experiència, i aquest hivern en el bitllet del Cremallera també està inclòs el bitllet del Telefèric Coma del Clot.

Vallter també coneguda com l’estació “més mediterrània”, ha preparat activitats hivernals com esquí alpí, esquí de muntanya, snowboard, i activitats per als més petits de la casa, amb el Parc Lúdic o el Miniclub l’Esquirol. També, ha incorporat noves màquines de venda i recollida de forfets i una nova terrassa-solàrium a la Cafeteria Pla de Morens 2150, des d’on a vegades es pot veure la Badia de Roses.

Port Ainé es considera una de les estacions de muntanya amb millor qualitat de neu de Catalunya amb més de 26 km de domini esquiable. Esquí, snowboard, l’espai de freestyle són algunes de les activitats que es poden realitzar en aquesta estació. A més, hi ha un Parc Lúdic per als més petits. Port Ainé ha creat enguany un nou aparcament a la cota 2.000 de l’estació amb capacitat per a 290 vehicles.

Espot a banda de tenir una qualitat de neu garantida, amb més del 60% del domini esquiable, gaudeix d’unes condicions per a la pràctica de l’astronomia excepcional i a partir del reconeixement internacional, que va obtenir el 2019, com a Destinació Turística i Reserva Starlight (UNESCO), ara ofereix activitats per a l’observació d’aquest singular cel nocturn.

Transformació digital

FGC s’adapta als nous temps i aposta pel procés de transformació digital amb l’objectiu de facilitar la vida als clients. Destaquen les noves màquines de venda i recollida de forfets i bitllets, que fan que l’adquisició de forfets sigui més còmoda per als usuaris, evitant esperes a les taquilles de les estacions. Es podrà fer la compra online i accedir directament a les instal·lacions d’FGC Turisme o a les andanes de tren cremallera amb el forfet o bitllet electrònic.

A més, el suport PiriNeu365, una targeta recarregable anual que permet comprar i recarregar forfets de temporada o de dia i bitllets, així com d’altres productes de forfet, lloguer i paquets combinats.