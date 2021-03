Les entitats contràries al PDUAECO critiquen les conclusions del procés participatiu

La setmana passada s’anunciava que les conclusions del procés participatiu del Pla Director Urbanístic de l’Activitat Econòmica de la Conca d’Òdena (PDUAECO), descartaven urbanitzar Can Morera i Can Titó i s’apostava per l’entorn de l’aeròdrom d’Òdena i el polígon de Jorba. Després de llegir-ne el document de resultats del procés participatiu les entitats que s’han mostrat més contràries a aquest Pla, Per la Conca, Unió de Pagesos, Salvem Can Titó i Jorba Reflexiona fan una sèrie de puntualitzacions.

En primer lloc creuen que parlar d’alta implicació, com van fer la Mancomunitat i la Generalitat, “no correspon a la realitat”. El comunicat parla de 1.300 participants, però no detalla que la immensa majoria de “participants” són les 1.209 visualitzacions que han tingut els vídeos dels quatre seminaris que es van fer telemàticament. A l’hora de comptar participants reals, al document es reconeix que de participants únics n’hi va haver 129, expliquen les entitat.

Les plataformes també creuen que s’aprofita la presentació d’aquests resultats per anunciar que es descarten dos dels quatre àmbits que estudiava el document d’avanç (Can Morera i Can Titó), com si es descartessin a conseqüència del procés participatiu. Però des del seu punt de vista, la realitat és molt diferent i creuen que “Can Morera estava descartat d’entrada perquè això era un compromís adquirit per l’actual equip de govern d’Òdena, i el setembre passat l’ajuntament de Vilanova del Camí es va declarar contrari a fer un polígon a Can Titó quan va veure l’abast de l’oposició popular”.

En tercer lloc critiquen que “fent una barreja de valoració quantitativa i qualitativa de les aportacions, els redactors del document extreuen unes conclusions esbiaixades”. Per exemple, comenten que “mentre que en la valoració general de la proposta hi ha una majoria d’aportacions posen en dubte la necessitat d’oferir més sòl industrial i volen que s’aturi el PDUAECO fins que no s’hagi debatut el model econòmic, a les conclusions no se’n diu res i, en canvi, s’afirma que cal oferir parcel·les de gran format, una opinió que ells mateixos reconeixen que surt menys vegades en el procés participatiu”.

Finalment, també es sorprenen que “en una altra d’aquestes conclusions que no se sap d’on surten es diu que no hi ha una oposició clara a l’àmbit de Jorba”. Davant d’això, avisen que “si no han sabut veure una oposició clara, ara la començaran a veure” i recorden que de moment, Jorba Reflexiona ha plantejat la celebració d’una consulta municipal perquè els veïns del poble puguin manifestar-se sobre un projecte que tindria unes conseqüències “tan importants i tan irreversibles”. Per la Conca, Unió de Pagesos i Salvem Can Titó faran costat a Jorba en la seva lluita “perquè els jorbencs puguin decidir el seu futur”.

Així doncs, sembla que les reivindicacions en contra del PDUAECO no s’aturen amb les conclusions del procés participatiu.