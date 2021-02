Les competències indispensables del líder persona

Abans de res vull deixar clar a què em refereixo quan comunament parlo (parlem) de líder, ja que aquesta accepció es refereix concretament a una persona que té sota el seu comandament a altres persones. Això de líder és una altra història i d’aquest tipus de persones poques existeixen certament i, per desgràcia, les institucions polítiques són un palmari exemple d’aquesta escassetat.

Estic llegint molta literatura sobre tipus de lideratge i per la nostra professió, a Talentia Gestió, tenim contacte, i patim, els diferents tipus de lideratge. Un líder, un bon líder, deixem-ho clar, ha de tenir necessàriament aquestes tres metacompetències, parafrasejant la meva estimada amiga i mentora Mercedes Hortelano Vázquez de Prada: empatia, autoestima i assertivitat.

Empatia: una competència crucial per desenvolupar-se en qualsevol entorn laboral. Conèixer i comprendre les persones que t’envolten i amb les quals col·labores és condició indispensable perquè aquestes reconeguin, en el seu líder, una capacitat de comprensió humana amb la qual qualsevol empleat es mostrarà reconfortat davant de qualsevol tipus d’incidència professional i/o personal.

La por davant el superior és un llast que perjudica la comunicació.

Autoestima: una competència amb un valor estimable si aquesta està ben conduïda. Aquesta competència s’ha de executar amb una dosi d’objectivitat i autocrítica no a l’alçada de qualsevol doncs, d’aquesta manera, evitarem caure en la prepotència o la supèrbia. L’autoestima possibilita exercir el comandament amb efectivitat i confiança allunyant-se del titubeig i el dubte.

La confiança ben portada, un valor que propicia l’eficàcia.

Assertivitat: aquesta és probablement la competència més agraïda per qualsevol persona en un entorn laboral. La comunicació assertiva, sigui aquesta mitjançant una disposició o davant l’error, s’agraeix que es formuli amb els mínims requerits per qualsevol perquè aquesta no es danyi les emocions del receptor. Rebre una ordre o reclamar una explicació davant l’errada, si s’efectua amb un estàndard de respecte i sense obviar el rigor, per descomptat, possibilita una interlocució futura fluïda que redundarà en benefici de la gestió emocional de l’empleat i, per tant, de la empresa.

El confort davant la comunicació assertiva, un impuls a la reciprocitat comunicativa.

El problema en la possessió d’aquestes (meta) competències és que es van construint al llarg del nostre cicle vital de vida amb les nostres vivències des de la nostra infància. Es poden potenciar d’adult però difícilment les desenvoluparem.