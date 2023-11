Les Comes viu un dissabte d’eufòria amb la victòria del CBI

Publicitat

Bon inici pels de Víctor Belenguer que, tot i que van començar amb un intercanvi de

cistelles van aconseguir els primers avantatges ben aviat, marcant un to defensiu molt

bo que els permetia fer bones transicions i trobar tirs alliberats. Un triple del CB

Igualada a final de quart deixava el marcador 21-14.

El segon quart començava amb uns visitants que no pensaven rendir-se i aconseguien

igualar el partit 21-21 contra un Igualada que no aconseguia trobar cistella els primers

minuts del quart. Però de nou, els locals aconseguien un parcial a favor per refer les

distàncies davant un Martorell, que sense rendir-se, aconseguia ficar-se per davant al

marcador amb 30-31, però un parcial a favor dels de l’Anoia deixava el marcador final

en el 35-31.

El tercer quart començava de nou amb un CB Martorell apretant i volent igualar les

forces i un equip local que viuria un bon moment de bàsquet, aconseguint a meitat de

quart un avantatge de 11 punts amb un 44-33. Però els visitants seguien amb la idea

de lluitar fins el final, retallant les diferències fins els 5 punts, i una empempta final

sumat a un triple sobre la botzina donava ales als igualadins amb el 49-42 que

marcava el final del quart.

L’últim quart va iniciar-se amb els millors de moments de bàsquet de la temporada pel

CB Igualada, que aconseguia trobar bones situacions i a meitat de quart manava per la

seva màxima diferència al marcador, 64-47. Però els del Baix Llobregat Nord tornarien

a apropar-se al marcador a cop de triple i tir lliure, deixant el 67-63 a falta de 42

segons. Els locals, amb veterania i saber fer no van permetre la remontada visitant i es

van alçar amb la victòria a casa.

Aquest proper dissabte dia 16 de novembre l’equip visita el CB Octavus, d’Utebo,

Zaragoza. De nou un rival directe en la lluita per la permanència.

