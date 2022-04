Les circumstàncies

La farmàcia comunitària és un territori de lliure accés on és fàcil establir conversa amb una relació de confiança. En aquest món inundat d’informació, els dubtes que ens planteja la nostra salut, quan aquesta ens manca, fa que intentem resoldre’ls de la manera que més ens convé. Però cal tenir present que depenem de les possibilitats del moment, i de la disponibilitat de recursos al nostre abast.

Aquesta salut nostra, si ens falla, cal cuidar-la, i encara que hi ha molts camins, però tots comencen per la preocupació pel trencament de la normalitat. La inèrcia de l’estil de vida amb el qual esgotem els dies pot fer que posposem la cerca de l’origen del problema o una solució, i a vegades ambdues opcions. Suportar a vegades és una estratègia que funciona. Distreure’s també pot esquivar el malviure. Hi ha qui ho prova amb el gimnàs o l’esport. Hi ha qui es refugia en el descans. D’altres, ho proven amb les dietes que ens feia la nostra àvia quan no estàvem fins.

Amb tot, els problemes de salut poden ser una oportunitat de creixement personal si no ens superen, però moltes vegades també porten a la necessitat de demanar ajuda.

I si em prenc una pastilla per…?

Posar nom als problemes ja és un primer pas important per prendre consciència de l’estat de salut. Aprofitar la visita a la farmàcia pot ser un bon moment per cercar consell i valoració a la farmacèutic. De fet, a Europa els medicaments que es poden adquirir sense recepta solen portar poca quantitat de pastilles en part per afavorir el contacte amb els professionals de la salut.

I la resposta és …

Cercar opinió fora de nosaltres en un professional de la nostra confiança, ens porta a trobar un coneixement expert i, el que és millor, un cert grau de reflexió conscient o inconscient que ja ens acosta a una voluntat de millorar. I si el farmacèutic no us aconsella visitar primer al metge, pot proposar-vos un tractament inicial i/o un consell que us emportareu a la butxaca i una certa confiança en què, si no hi ha millora espontània o suficient, “la pastilla” farà minvar els símptomes, i sol ser una bona estratègia per fer un primer abordatge dels símptomes d’un malestar i aprendre’n d’ells.