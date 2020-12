Les carreres solidàries contra el càncer de l’AECC a Igualada i Piera es digitalitzen

Aquest any, degut a la situació pandèmica, es van haver de suspendre les tres curses de l’AECC-Catalunya contra el Càncer a la Catalunya Central que cada any omplien Igualada, Manresa i Piera de solidaritat i pràctica de l’esport. L’associació, però, ha reformulat la cita adaptant-la al context actual. Així, la IV AECC Barcelona En Marxa Contra el Càncer es celebrarà a la plataforma Virtual Race by Sport Heroes els dies 12 i 13 de desembre i, a més, servirà per unir les quinze carreres solidàries que aquest any no s’han pogut celebrar en tota la província de Barcelona.

La pandèmia de la Covid-19 ha provocat una emergència social que ha canviat les rutines diàries i esdeveniments com les curses populars. Però el que no ha fet és aturar el càncer, i en la lluita contra la malaltia es necessita l’ajuda de tots. L’adaptació digital de la cursa solidària de l’AECC-Catalunya contra el Càncer té la finalitat d’aconseguir aportacions per poder seguir millorant la vida dels pacients i les seves famílies, per mantenir-se al seu costat oferint benestar emocional, social i corporal. I, a la vegada, poder seguir avançant en la recerca oncològica, perquè si la recerca s’atura, el càncer avança i s’atura la vida.

La marca de la IV AECC Barcelona En Marxa Contra el Càncer servirà, també, per disputar les curses benèfiques de Barcelona, Granollers, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, Cornellà de Llobregat, Gavà, Malgrat de Mar, Premià de Mar, Pineda de Mar, Sitges, Sant Celoni i Badia del Vallés, juntament amb les tres cites anuals de l’associació a la Catalunya Central. A més, en la inscripció s’haurà de seleccionar per quina Seu Local de l’AECC es corre, afegint el repte esportiu entre les diferents seus de l’entitat.

Les persones interessades a participar a la cursa virtual es poden inscriure a través del web de l’associació, on es pot trobar tota la informació de la cursa. Hi ha dos modalitats d’inscripció: la senzilla, per 5 €; i la completa, per 15 €, que inclou la bossa del corredor amb diversos obsequis i que es recollirà en les Seus Locals i Punts Comarcals de l’AECC.

Una vegada inscrits a la cursa i a la plataforma Virtual Race by Sport Heroes, els participants hauran de completar els 10 kilòmetres de la cursa d’una sola vegada, ja sigui caminant o corrent, durant algun dels dos dies de la cursa.

La IV AECC Barcelona en Marxa Contra el Càncer és possible gràcies al suport d’Aigües de Barcelona.