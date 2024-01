Les blaves tanquen la primera volta amb un triomf sofert

Publicitat

CF IGUALADA 1

STADIUM CASABLANCA 0

El conjunt igualadí del CF IGUALADA arribava a la darrera jornada de lliga en les posicions d’honor de la categoria, però amb una mala ratxa de resultats.

Tot i la dinàmica, les jugadores de Víctor Torrijos tenien la mentalitat per tornar al camí dels tres punts. Així va ser com des dels primers minuts de joc, les blaves van agafar l’iniciativa del joc, fent que les aragoneses endarrerissin les seves línies.

Amb aquesta situació, a l’equip li va costar generar grans oportunitats de gol, però Marina va avisar al minut 17, quan la portera visitant va haver d’intervenir per evitar el gol blau. Des d’aquell moment, les blaves van tenir dificultats per generar jugades trenades de perill. No obstant, el ventall d’opcions per generar perill de les igualadines és infinit; i en una falta lateral penjada per Marcet, Júlia assistia de cap a Marina, que feia el gol que obria el marcador. S’arribava al descans amb el mínim avantatge.

A la represa, les locals van sortir amb força i Ona Montserrat arribava a línia de fons per posar una gran centrada, però cap davantera va arribar a la rematada, per pocs centímetres. Des d’aquell moment, el control de pilota va servir per mantenir l’avantatge, però sense generar excés perill a l’àrea contrària. Les visitants no van disposar d’arribades que inquietessin a Eric.

Als darrers instants del duel, amb l’equip aragonès bolcat a l’atac, Mireia va disposar de dues grans arribades, que no va poder convertir. Els tres punts es quedaven a Les Comes amb un resultat més curt del que s’havia reflectit al terreny de joc. Tres punts que consoliden a les blaves en la tercera posició.

El pròxim diumenge, el conjunt igualadí iniciarà la segona volta, a casa, davant del Vic.

