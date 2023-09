Les blaves pugen fort i tornen a jugar a nacional

Dos anys més tard, les blaves tornaven a jugar en categoria nacional. Les igualadines viatjaven fins a Vic, un equip consolidat a la categoria. No obstant, la bona dinàmica de la Copa Catalunya es va veure reflectida en la primera meitat.

Les jugadores de Víctor Torrijos van dominar el joc, però havien d’estar pendents als contracops de les locals. El conjunt anoienca va començar a controlar la pilota i les arribades a l’àrea eren freqüents. Al minut 6, una centrada de Peke era desviada per una defensa local i s’estavellava al pal. Primera gran oportunitat.

El CF Igualada seguia sent molt incisiu per les bandes, però no va ser fins al minut 39, quan en una bona desmarcada de Marina, la defensa local feia un mal rebuig i la davantera igualadina feia el gol que donava avantatge a les blaves. S’arribava al descans amb la sensació que el resultat podria ser més abultat, però confirmant bones sensacions en una nova categoria. A la represa, l’equip va disposar de dues bones ocasions en botes de Marina. La portera local va evitar el segon gol. Amb el pas dels minuts, el conjunt local va anar imposant el seu físic i la defensa blava tenia més dificultats per evitar el perill. Al minut 72, en una falta a la frontal de l’àrea, el Vic Riuprimer va empatar. Gerro d’aigua freda, després del gran esforç de les anoienques. Però si hi ha un factor que caracteritza aquest equip és la constància i el no donar-se per vençudes.

Les blaves van tirar de molt coratge i van competir fins al darrer instant i van acabar obtenint el gran premi. Al minut 86, córner a favor i Anna Sánchez era la més viva a l’àrea rival per empènyer la pilota al fons de la xarxa. Eufòria desfermada i tres punts ‘in extremis’ que viatjaven cap a Igualada.

Un dissabte amb derbi, a les comes

Després d’unes setmanes de calma com a locals, el Primer Equip Masculí iniciarà nova temporada davant de la UD San Mauro. El municipal de Les Comes es tornarà a omplir, el dissabte, a les 18h, a on s’espera una gran afluència de públic.