Les blaves guanyen a casa el CB Granollers

Parcials: 24-13, 15-22 (39-35), 10-13 (49-48), 10-17 (59-65)

En un partit important per a l’Events CB Igualada, les igualadines van resoldre un primer parcial de 16-2, i es van endur una victòria a domicili contra el CB Granollers, que els permet seguir el ritme a la primera meitat de la taula.

Uns primers cinc minuts de partit en que les blaves van sortir adormides, la intensitat d’ambdós equips era molt diferent. Una pressió tota pista de les locals que causava pèrdues i incomoditat a les igualadines, feia que el parcial per a les locals fos de 16-2. Les de Raül Caballero varen reaccionar, augmentant la intensitat defensiva i el ritme de joc. Final de parcial de 24-12.

En un segon quart seguint la línia dels últims minuts del primer, les Igualadines eren capaces de seguir treballant amb intensitat. Malgrat això, la bona feina en rebot ofensiu de les locals, feia que la diferencia al marcador no acabés de reduir-se. L’encert des de la línia de 3, i la posterior millora en bloqueig del rebot, feia que les blaves entressin de nou al partit. Mitja part, 39-34.

En la sortida de vestuaris, les blaves sortien disposades a endur-se el matx. Una bona feina de rebot i defensiva es veia acompanyada per l’encert de decisions en atac. I guiades per una Marta Blanco molt encertada, 15 punts en la segona part. Feia que per primera vegades les igualadines es posessin per davant en el marcador. Tot i això, el Granollers no renunciava a la victòria i a través de cistelles de mèrit aguantaven el partit.

S’entrava a l’últim quart amb una diferència de 2 punts a favor de les locals. Però amb dinàmiques diferents entre els dos equips, les de Raül Caballero es van fer fortes a darrere, mentre seguien anotant al davant. Uns últims minuts amb intercanvis de cistelles i temps morta, acabaven decantant la balança per a les Igualadines.

Aquesta victòria balsàmica, dona força de nou a l’Events CB Igualada, que el dissabte dia 3 de Febrer rebrà al Promoviatges CBF Cerdanyola. Empatades en balanç de victòries i derrotes, el partit es disputarà a les 17:30 a les Comes.

Van jugar: C.Brunet (3), M.Enrich (3), N.Puente (11), C.Carner (7), N.Soler (10) -cinc inicial- M.Blanco (15), J.Salanova, L. Vancells (5) , J.Fuertes (5), A.Vila(5)

