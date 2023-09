Dos gols de Marina fan que les blaves aconsegueixen una nova victòria en la segona jornada de lliga.

El conjunt igualadí va iniciar la lliga amb tres punts molt valuosos a Vic i rebia a un talentós conjunt aragonés que destaca per la qualitat i el bon joc.

El fet de ser un recent ascendit fa que cada duel sigui un repte i que l’exigència sigui màxima, però les igualadines van sortir amb una gran mentalitat i ambició, dominant totes les facetes del joc.

Tot i el bon joc de les blaves, les aragoneses es resisitien i no va ser fins al minut 20, quan una jugada per emmarcar va acabar en peu de Marina que rematava una gran centrada de Peke, obrint el marcador. El premi havia arribat i l’equip en volia més. Pauli va poder engrandir la diferència en dues ocasions, però no va estar encertada de cara a porteria. Es marxava al descans amb avantatge per la mínima, però amb la sensació d’haver perdiut l’opoortunitat de sentenciar.

A la represa, les visitants van avançar les línies, arriscant molt més i generant alguna indecisió de la defensa blava. El Zaragoza CFF va poder empatar en dues ocasions, però Júlia sobre la línia i una mala definició de la davantera visitant, van fer que el marcador no es mogués.

Es va arribar als minuts finals amb la tensió del resultat ajustat, però al minut 89, Mireia feia una gran assistència per Marina, que tornava a marcar i deixava el partit vist per sentència. Les blaves iniciaven la lliga amb sis punts i viatgen a Mallorca per enfrontar-se al Son Sardina, un dels equips capdavanters de la lliga.