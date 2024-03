Les Antonietes diuen adeu als escenaris amb “Kiss me love” al Teatre de l’Aurora

L’emblemàtica companyia s’acomiada dels escenaris amb un divertit espectacle, un cant a la música i a l’humor

Aquest cap de setmana arriba al Teatre de l’Aurora l’espectacle Kiss me love, la proposta amb la qual la companyia Les Antonietes han decidit dir adéu als escenaris després de 15 anys de trajectòria.

Pep Ferrer, Annabel Castan, Jorge Cabrer i Ignasi Guasch donen vida als quatre personatges de Kiss me love, una proposta escènica amb música en viu que esdevé un cant a la vida. A través d’ells, l’obra parla de pors que tots hem sentit: sentir-se atrapat en una professió, en una societat, en una emoció, en una separació, en un accident, en una malaltia, etc., i no saber com sortir-ne.

Ens trobem en un dels tants barris del nostre país, continent, món. On les coses sempre són més complicades del que caldria. On falta llum al carrer i la gent té massa pressa, on es parla per no escoltar i on no s’escolta massa per no haver de dir res. A fora se sent la televisió dels veïns, els autobusos arriben amb retard i la gent ensopega amb la seva vida i cau un i altre cop. I si no cau més avall, és perquè més avall no hi ha res.

Els nostre protagonistes són: l’Ataulfo, propietari d’un magatzem de fruita que espera ser-ho per poc temps, és conscient que ja ho ha donat tot en aquesta vida i ara només pensa en gaudir-la. La Marina, que també treballa al magatzem i també espera marxar aviat, una noia alegre, optimista i decidida a viure intensament. El Lenon, que sempre porta ulleres rodones, és viu i això ja és més del que molts podrien dir. El Marc, que toca la guitarra i és la seva salvació, però la vocació comença a abandonar-lo i ell ho nota.

Les Antonietes, una de les companyies catalanes més emblemàtiques i premiades, s’acomiaden dels escenaris després d’haver presentat a l’Aurora espectacles memorables com Vània, Un tramvia anomenat desig, Mambo i Othello. La darrera oportunitat per veure-les a Igualada.

Horaris i venda d’entrades

Les funcions de Kiss Me Love tindran lloc el dissabte 23 de març a les 20 h i diumenge 24 de març les 19 h. Les entrades tenen un cost general de 18 € i es poden adquirir per Internet i a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de Cal Font) una hora abans de cada funció. Més informació a www.teatreaurora.cat.