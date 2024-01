Les antigues piscines del Casal acolliran la residència d’estudiants, un nou carrer i pisos de protecció oficial

Publicitat

En un anunci del tot inesperat, el govern municipal ha anunciat aquesta setmana que el solar de les antigues piscines del Casal Interparroquial, al passeig Verdaguer, es convertirà en una residència d’estudiants (prevista inicialment al costat del nou Campus Salut). Al mateix temps es farà l’obertura d’un nou carrer entre els carrers Caputxins i Amor, ja previst en el Pla General Urbanístic, i es faran pisos de protecció oficial.

Es posa així punt i final a una sèrie de vicissituds que ha patit aquell espai, propietat del Bisbat de Vic, que s’ha anat degradant amb el pas del temps i que, en el seu dia, va ser ocupat per un col·lectiu de joves sota el nom d’Espai pels Somnis.

L’operació, a cost zero, preveu l’enderroc de l’actual Casal Interparroquial, en molt mal estat

Dimecres, l’alcalde Marc Castells anunciava acompanyat dels representants de les parròquies de la ciutat (els mossens Xavier Bisbal, Eduard Flores i Josep Massana), que l’Ajuntament proposarà la modificació puntual del planejament urbanístic d’aquell solar per a tirar endavant el projecte d’una residència d’estudiants. En principi havia de situar-se al carrer Cardenal Vives, però el projecte no va tenir gaire pretendents entre les empreses promotores. La raó és ben senzilla: el campus universitari igualadí encara no té prou estudiants. L’antic Hotel Ciutat d’Igualada, ara en mans d’un banc i en un estat deplorable, també havia sonat com a possible destí de la residència.

Transformació

L’alcalde explicava que el projecte que ara s’ha anunciat, que inclou l’enderroc de l’antic Casal, té a veure amb l’expansió universitària de la ciutat i també amb la remodelació integral del passeig Verdaguer, que el govern municipal vol dur a terme aquest mandat 2023-27. “Es tracta d’una transformació estratègica”, deia Castells. “Va començar el 2014 amb la inauguració del Campus del Pla de la Massa i ha anat creixent amb la incorporació de l’edifici 4DHealth, l’any 2015, la declaració de l’hospital com a Hospital Universitari l’any 2020 i la propera inauguració del Campus Salut al passeig Verdaguer aquest any”. La intenció és arribar a 1.500 estudiants universitaris en cinc anys de marge, suficients per a tenir una residència funcionant a ple rendiment. Es farà en terrenys municipals, però tindrà gestió privada.

Acord amb l’església

Per lligar-ho tot ha calgut un acord amb el Bisbat de Vic, de manera que l’Ajuntament rep de franc els terrenys del casal i les antigues piscines i cedirà a l’empresa privada el solar on es construirà la residència perquè es faci càrrec de la gestió per un bon grapat d’anys.

L’espai on es faran pisos protegits continuarà en propietat de l’església. “No costarà ni un euro als igualadins. La ciutat tindrà un guany patrimonial amb l’edifici que quedarà per Igualada, a banda s’alliberaran pisos que en aquests moments estan llogats a estudiants. Hi surt guanyant tothom”, deia Castells.

Tres parts

La proposta a la qual s’ha arribat per transformar aquest terreny que té 3400m2 és la de dividir-lo en tres parts. La primera serà la urbanització d’un nou vial que l’ajuntament s’ha compromès a urbanitzar l’any 2025 i que unirà de forma transversal el carrer dels Caputxins fins al carrer St. Josep, a l’alçada del carrer de l’Amor. Un vial ample, de 10 metres d’amplada per on es podrà transitar de forma còmoda i accessible que dividirà el terreny en dues parcel·les.

La parcel·la que quedarà tocant al passeig Verdaguer passarà a mans municipals i tindrà 1.300 metres i serà la que s’oferirà en un concurs públic, per tal que una empresa pugui construir-hi i després gestionar durant diversos anys una residència per a 100 estudiants universitaris.

La segona parcel·la, quedarà per sobre del nou carrer que creuarà l’actual terreny, i mantindrà la propietat del Bisbat de Vic. Aquest espai actualment ja és una zona que era edificable però que fins ara havia quedat inutilitzada per la inexistència del carrer que ara es construirà i que connectarà amb l’entorn. Aquesta part la destinaran a construir-hi entre 28 i 30 pisos de Protecció Oficial.

CASTELLS: “UN ACORD SATISFACTORI PER A TOTHOM”

Marc Castells explicava dimecres que l’entesa amb l’Església “és molt satisfactòria per part de la ciutat i també per a les parròquies. Es donarà un ús a un terreny que, per culpa de la qualificació urbanística draconiana i que allí no permetia fer més que equipaments esportius, que ningú voldria tirar endavant perquè seria inviable i insostenible econòmicament. Ara hem trobat la solució”.

A banda de la residència estudiantil i l’obertura d’un nou carrer, és també significatiu la construcció de pisos protegits. “Tindran la màxima protecció que es garanteix a les rendes baixes. Poden haver-hi entre 28 i 30 habitatges de protecció oficial en una ciutat on hi ha una alta demanda d’aquest tipus d’habitatge”.

Per a l’alcalde “aquí guanya tothom. Portàvem més de deu anys des que es van tancar les piscines amb un solar estratègic que se li havia de garantir un ús, però aquí crec que ho hem fet millor. Vull agrair la generositat també de les parròquies d’Igualada, la visió i la sensibilitat d’arribar a un acord amb la ciutat, perquè això quedarà per a tots els igualadins, serà per tothom, això no és de l’Ajuntament, és de la ciutat”. Mossèn Xavier Bisbal, en nom de les parròquies del Bisbat, explicava que “feia anys que intentàvem cercar una solució, però no hem trobat fins ara una bona sortida. Nosaltres mantenim la propietat del terreny que quedarà per damunt del nou carrer i hem demanat que es pugui destinar a construir pisos protegits”.

El govern municipal portarà al ple de l’Ajuntament el mes de febrer l’aprovació de la modificació puntual del planejament que permeti fer aquesta divisió i el nou carrer amb el sòl qualificat com a residencial i el sòl per fer habitatge de protecció oficial.

A partir de l’aprovació del ple, el tema passarà a la Comissió d’Urbanisme de la Vegueria del Penedès, per tal de tenir el vistiplau d’Urbanisme. Castells espera que “abans d’acabar l’any es tingui l’aprovació d’aquest planejament”.

Quan això passi, Castells deia dimecres que “l’any 2025, i vull dir-ho públicament perquè això serà així, l’Ajuntament d’Igualada urbanitzarà el carrer, per tal que s’obri la possibilitat de poder desenvolupar la residència i també els habitatges de protecció oficial, i el mateix any es licitarà un plec de condicions per a la construcció i la gestió de la residència per com a mínim 100 estudiants universitaris”.

Compartir